Что мешает найти «серых» майнеров, рассказали в Минэнерго

По словам вице-министра, сейчас по майнингу работает межведомственная комиссия.

Надо понимать, что майнинг регулирует не Минэнерго, а Министерство цифрового развития. Но с точки зрения доступа, дефицита электроэнергии – это вопрос нашего министерства. Есть также еще вопросы налогообложения майнинга. Сейчас предложение поступило, чтобы увеличить налог на майнинг. Если мы налог увеличим, соответственно, вопрос в деятельности майнинга. Какая у него точка безубыточности, какую цену он может платить? Это, по всей видимости, высокодоходная деятельность, которая за быстрое время набрала большие обороты в объеме потребления. Соответственно, мы говорим, что энергетика имеет инерционный подход. Чтобы здесь что-то построить, нужны годы, мы должны планировать нагрузки. Нагрузки по майнингу, особенно по «серому» майнингу, не были запланированы и не были предвидены. Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов

При этом он напомнил, из-за чего Казахстан столкнулся с такими проблемами.

Китай ввел запрет – весь майнинг каким-то образом переехал сюда, и мы даже его, собственно говоря, не до конца понимаем, где именно он расположен. В этом вся проблема. Этот вопрос требует изучения. Есть мнение со стороны уполномоченного органа, что это новый бизнес, новые рабочие места, новая отрасль, IT-сотрудники и так далее. Поэтому и работает межведомственная группа. Жандос Нурмаганбетов

Вице-министр посетовал, что излишняя зарегулированность законодательства не позволяет специалистам выявить «серых» майнеров.

Региональные сотрудники Комитета энергетического контроля не могут обойти весь город, чтобы определить. Мы с соответствующим вопросом обращаемся в энергопередающие компании: дайте нам майнинг, который есть. Нам не дают. Здесь надо понять: либо они тоже не знают, либо эта информация каким-то образом скрывается. Здесь надо разобраться. Мы ищем, но работаем в рамках своих полномочий. Здесь тоже все зарегулировано. Мы пришли к уменьшению госконтроля. Если есть субъект бизнеса, на котором может находиться производственная база или другое предприятие, то мы не можем прийти к нему: ну-ка, покажи, где у тебя майнинг. Завтра наши сотрудники пострадают, им скажут, что это необоснованное вмешательство в деятельность коммерческих субъектов. Жандос Нурмаганбетов

В связи с этим на вопрос по поводу количества функционирующих в стране майнинговых ферм представитель ведомства затруднился назвать точную цифру.