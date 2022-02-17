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18:18 17.02.2022

В Казахстане мужчины лучше управляют финансами – опрос АРРФР

Казахстан кредиты финансы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В исследовании 2021 года от Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АРРФР) приняли участие 10 тыс. респондентов, как женщин, так и мужчин в возрасте от 18 до 63 лет и старше, сообщает Zakon.kz.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало результаты исследования уровня финансовой грамотности казахстанцев. По данным агентства, индекс финансовой грамотности населения в 2021 году повысился по сравнению с предыдущим годом.

С 28% в 2020 году до 39,2% в 2021 году увеличилось число казахстанцев, которым хватает информации и знаний об управлении своими финансами, о финансовой системе, инструментах и услугах. При этом наиболее информированными в финансовом плане являются жители городов, преимущественно мужское население. Между тем показатель «Умение использовать финансовые услуги» составил 40,56%, следует из исследования, проведенного агентством.

Управление собственными финансовыми средствами

В разрезе регионов наиболее высокие уровни этого показателя зафиксированы в Жамбылской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской и Кызылординской областях. Средними навыками управления собственными средствами обладают жители Алматинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей.

Как выяснилось, мужская половина более обучена процессу управления собственными финансами в отличие от противоположного пола. Показатель выше среднего отмечается у казахстанцев с высшим и послевузовским образованием, у ИП, представителей частных компаний и госучреждений. Что касается молодежи в возрасте от 18 до 29 лет и пожилых граждан от 60 до 75 лет, то они испытывают некоторые трудности в освоении этого важного навыка. В разрезе семейного положения значительных колебаний уровня не выявлено.АРРФР

  • Почти половина опрошенных ведет семейный или личный бюджет и внимательно следит за своими тратами – 44,8%, не делают этого только 1,6% респондентов.

  • У 42,8% казахстанцев имеется личный бюджет, а треть (29,9%) опрошенных ведут совместный бюджет с супругом (супругой).

  • Большинство участников анкетирования (46,3%) указали, что тщательно взвешивают, могут ли они позволить себе покупку или нет, не делают такой оценки 0,6%.

  • Делают регулярные накопления 36,4% опрошенных, а 37,9% откладывают некоторую сумму денег по мере возможности.

  • Привычка планировать траты имеется у 36,04% респондентов, 37,1% иногда стараются это делать, а 2,2% не делают этого никогда.

  • Отметим, что 39,08% респондентов иногда готовы рисковать, вкладывая деньги в различные финансовые инструменты, например, в ценные бумаги, совсем не готовы это делать – 18,4%.

Лучше всего финансовые услуги используют жители Нур-Султана и Алматы, а также Алматинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях. Низкие показатели – в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Жамбылской областях.

В исследовании в 2021 году приняли участие 10 тыс. респондентов, как женщин (58,8%), так и мужчин (41,2%) в возрасте от 18 до 29 лет (23,08%), от 30 до 49 лет (62,32%), от 50 до 63 лет (12,32%) и от 63 лет и старше (2,28%).

Опрос проводился в трех городах республиканского значения: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте и в 14 регионах Казахстана.

Авторы исследования опросили как сотрудников бюджетных организаций (7,5%), так и самозанятых (8,1%), сотрудников частных компаний (7,2%), ИП (6,4%), студентов (1,9%), пенсионеров (1,8%), временно не работающих (0,68%) и представителей других профессий (64,2%).

Данияр Кунафин
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