Право

У АРРФР расширились функции

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 09:02 Фото: Zakon.kz
Президент указом от 10 июня 2025 года внес изменения в Положение об Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.

Внесены дополнения, согласно которым у Агентства появились три новые функции:

  • согласование порядка размещения временно свободных бюджетных денег с единого казначейского счета совместно с Национальным банком РК;
  • согласование порядка согласования с государственным казначейством сроков и объемов размещения временно свободных бюджетных средств субъектами квазигосударственного сектора на депозитах у Национального оператора почты и (или) в банках второго уровня и других финансовых инструментах совместно с Национальным банком РК;
  • совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике, центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета и Национальным банком РК формирование аналитического отчета о бюджетных рисках и определение порядка его формирования.

Указ вводится в действие с 22 августа 2025 года.

