У АРРФР расширились функции

Президент указом от 10 июня 2025 года внес изменения в Положение об Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.

Внесены дополнения, согласно которым у Агентства появились три новые функции: согласование порядка размещения временно свободных бюджетных денег с единого казначейского счета совместно с Национальным банком РК;

согласование порядка согласования с государственным казначейством сроков и объемов размещения временно свободных бюджетных средств субъектами квазигосударственного сектора на депозитах у Национального оператора почты и (или) в банках второго уровня и других финансовых инструментах совместно с Национальным банком РК;

совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике, центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета и Национальным банком РК формирование аналитического отчета о бюджетных рисках и определение порядка его формирования. Указ вводится в действие с 22 августа 2025 года.

