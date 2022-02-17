Закончились съемки приквела «Игры престолов»

В Великобритании завершились съемки сериала «Дом дракона» – приквела фантастического сериала «Игра престолов».

По информации Deadline, телеканал HBO и стриминговый сервис HBO Max ведут переговоры с командой сериала о дате премьеры проекта.

Предположительно, сериал выйдет в эфир уже в 2022 году.

Главные роли в сериале сыграли Мэтт Смит, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стейн, Тео Нейт, Эмма Д'Арси, Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Рис Иванс и другие.

Действие сериала разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов» вокруг династии Таргариенов и гражданской войны, изменившей историю семейства.