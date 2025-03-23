Звезда "Игры престолов" призналась, что у нее аутизм

Британская актриса Белла Рамзи, известная по ролям в сериалах "Игра престолов" и "Одни из нас", поделилась личной историей, сообщает Zakon.kz.

В интервью британскому Vogue 21-летняя звезда впервые открыто рассказала, что у нее диагностировали аутизм.

По словам Рамзи, диагноз был поставлен во время съемок первого сезона сериала "Одни из нас" в Канаде. Один из коллег на съемочной площадке заподозрил у нее признаки расстройства – такие же, как у его дочери. После беседы с ним актриса обратилась к специалистам и прошла обследование, которое подтвердило наличие аутизма.

Актриса призналась, что всегда чувствовала себя "особенной" – еще в школьные годы она ощущала отчужденность и предпочитала общение со взрослыми. Также она была необычайно чувствительной к невербальным сигналам – мимике и жестам. По словам Рамзи, аутизм не мешает ей, а наоборот – делает ее более внимательной и помогает в актерской профессии.

"Это дало мне больше сострадания к себе – особенно в те моменты, когда я не справляюсь с тем, что другим дается легко. Я училась наблюдать за людьми, подмечать детали, и этот опыт сделал меня лучше как актрису", – поделилась Белла.

Она также призналась, что диагноз стал для нее не ограничением, а освобождением: "Теперь я понимаю себя лучше и могу быть собой".

Белла Рамзи сыграла Элли в сериале "Одни из нас", основанном на популярной видеоигре. Второй сезон шоу выйдет уже 14 апреля. Также актриса запомнилась зрителям по роли Лианны Мормонт в "Игре престолов".

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