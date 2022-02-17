Вопросы избирательного процесса обсудил глава ЦИК в Кызылординской области

17 февраля в Кызылординской области председатель ЦИК Нурлан Абдиров встретился с членами избирательных комиссий, представителями политических партий, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения и блогерами по вопросам избирательного процесса.

Открывая встречу, он отметил, что цикл рабочих поездок Центризбиркома по всем регионам страны организован по поручению президента.

Не случайно первая встреча проходит в Кызылорде, этот город, как первая столица Казахстана, является знаковым. Нурлан Абдиров

На встрече обсудили комплекс вопросов и предложений организаторов выборов и представителей местной общественности по совершенствованию избирательной системы, выборного законодательства, его правоприменения при организации и проведении выборов.

Нурлан Абдиров отметил, что основной задачей ЦИК и нижестоящих избирательных органов является обеспечение прозрачности и открытости всех электоральных процессов в соответствии с законодательством.

По итогам встречи он выразил признательность участникам мероприятия за диалог, активную гражданскую позицию и вовлеченность в обсуждение актуальных вопросов избирательного процесса.

Представители общественности в свою очередь выразили благодарность руководству ЦИК за инициативу по организации открытой площадки, где участникам избирательного процесса предоставили возможность выразить свое мнение и выдвинуть ряд конкретных предложений по совершенствованию электорального процесса.

В рамках рабочей поездки Нурлана Абдирова по Кызылординской области 17-18 февраля также запланирован выезд в Сырдарьинский район для встречи с членами участковых избирательных комиссий, избранными акимами и населением сельских округов, а также с молодежью региона.