Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:05 17.02.2022

Вопросы избирательного процесса обсудил глава ЦИК в Кызылординской области

председатель ЦИК Фото: ЦИК РК
Нурлан Абдиров отметил, что основной задачей ЦИК и нижестоящих избирательных органов является обеспечение прозрачности и открытости всех электоральных процессов в соответствии с законодательством, сообщает Zakon.kz.

17 февраля в Кызылординской области председатель ЦИК Нурлан Абдиров встретился с членами избирательных комиссий, представителями политических партий, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения и блогерами по вопросам избирательного процесса.

Открывая встречу, он отметил, что цикл рабочих поездок Центризбиркома по всем регионам страны организован по поручению президента.

Не случайно первая встреча проходит в Кызылорде, этот город, как первая столица Казахстана, является знаковым.Нурлан Абдиров

На встрече обсудили комплекс вопросов и предложений организаторов выборов и представителей местной общественности по совершенствованию избирательной системы, выборного законодательства, его правоприменения при организации и проведении выборов.

Нурлан Абдиров отметил, что основной задачей ЦИК и нижестоящих избирательных органов является обеспечение прозрачности и открытости всех электоральных процессов в соответствии с законодательством.

По итогам встречи он выразил признательность участникам мероприятия за диалог, активную гражданскую позицию и вовлеченность в обсуждение актуальных вопросов избирательного процесса.

Представители общественности в свою очередь выразили благодарность руководству ЦИК за инициативу по организации открытой площадки, где участникам избирательного процесса предоставили возможность выразить свое мнение и выдвинуть ряд конкретных предложений по совершенствованию электорального процесса.

В рамках рабочей поездки Нурлана Абдирова по Кызылординской области 17-18 февраля также запланирован выезд в Сырдарьинский район для встречи с членами участковых избирательных комиссий, избранными акимами и населением сельских округов, а также с молодежью региона.

Данияр Кунафин
Казахстан
Портрет участников массовых беспорядков представили в Генпрокуратуре
16.02.2022
Деньги, драгоценности и техника: что изъяли у мародеров
16.02.2022
Подозреваемые в экстремизме задержаны в Нур-Султане
16.02.2022
Число заболевших КВИ за сутки снизилось в Казахстане
17.02.2022
АФМ выявило факты финансирования террористов через платежные организации
17.02.2022
Главная Топ LIVE Все