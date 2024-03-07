Председатель ЦИК посетил Карагандинскую область

5 марта Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров с рабочей поездкой посетил Карагандинскую область. В поездке участвовали член ЦИК РК Шавхат Утемисов, ответственные сотрудники аппарата комиссии.

Впервые в выезде в регионы участвовали члены Экспертного совета при ЦИК РК, который был представлен докторами юридических наук Исидором Борчашвили и Индирой Аубакировой.

В рамках визита глава Центризбиркома провел встречу с молодыми избирателями Карагандинской области, состоявшуюся в стенах Карагандинского университета им. академика Е.А.Букетова. В ней приняли участие студенты разных вузов, председатели и члены территориальных избирательных комиссий, депутаты маслихатов области и г.Караганды, представители политических партий, неправительственных организаций.

Выступая перед участниками встречи, Нурлан Абдиров подчеркнул важность состоявшихся политических и конституционных реформ, инициированных Президентом страны К.К.Токаевым.

Фото: ЦИК РК

"В соответствии с данными реформами проведены выборы Президента, Мажилиса Парламента, маслихатов всех уровней, тем самым, сформированы основные политические институты. Состоялись выборы акимов районного уровня в пилотном режиме. С 2021 года проводятся прямые выборы сельских акимов. Все это потребовало перехода системы избирательных органов страны в формат постоянной, ежедневной работы", - отметил он.

Председатель ЦИК подробно остановился на актуальных трендах развития избирательной системы страны, обозначил стратегические перспективы комиссии, четко определив видение, миссию, ценности, принципы, цели, приоритеты этой организации.

Кроме того, глава Центризбиркома рассказал о 30-летии ЦИК, проведенных за этот период электоральных кампаниях. По итогам международной научно-практической конференции в рамках 30-летия ЦИК изданы Комментарий к Конституционному закону "О выборах в РК", второй том Информационного сборника о выборах и референдумах, проведенных с 2012 по 2023 годы, Монография "Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан – 30 лет. Трансформация избирательной системы Республики Казахстан", презентован онлайн-словарь электоральных терминов, который доступен на сайте ЦИК www.election.gov.kz. Экземпляры данных изданий были переданы библиотеке Карагандинского университета им. академика Е.А.Букетова.

В ходе встречи 294 молодых избирателя приняли активное участие в уже ставшем традиционным онлайн-анкетировании по актуальным вопросам электоральной сферы. Как показали результаты опроса, 84,7% молодых людей считают, что к кандидату в президенты должны устанавливаться требования по состоянию здоровья, а 78,6% - по стажу работы на государственной службе или на выборных государственных должностях. 82% опрошенных поддерживают существующие требования для кандидатов в президенты по сроку проживания в стране, а в депутаты Мажилиса Парламента - в избирательном округе. 47,6% респондентов выразили мнение, что граждане, признанные судом виновными в совершении преступления и содержащиеся в местах лишения свободы, не должны обладать правом на голосование, еще 44,9% считают традиционный бюллетень наиболее надежным способом голосования.

Фото: ЦИК РК

В ходе встречи член Центризбиркома, председатель Экспертного совета при комиссии Шавхат Утемисов проинформировал о деятельности данного совета, созданного в 2022 году. На его заседаниях предметно и обстоятельно обсуждаются итоги электоральных кампаний и рекомендации международных наблюдений в части совершенствования избирательного процесса.

Член Экспертного совета при ЦИК, доктор юридических наук, профессор Maqsut Narikbayev University Индира Аубакирова акцентировала внимание на недавно презентованном онлайн-словаре электоральных терминов, рассказала о своем участии в наблюдении в составе Миссии БДИПЧ/ОБСЕ на президентских выборах в Азербайджане. Отметила новшества и положительные результаты в деятельности ЦИК.

Доктор юридических наук, профессор Международного университета "Астана" Исидор Борчашвили высказал свое мнение относительно права на голосование лиц, признанных судом виновными в совершении преступления и содержащихся в местах лишения свободы. В знак благодарности за интересное предложение, прозвучавшее из уст молодого избирателя Амирхана Орызкенова, профессор вручил ему экземпляр авторского 3-х томного Комментария к Уголовному кодексу РК. Также он передал по 30 экземпляров данного комментария на казахском и русском языках библиотеке Карагандинского университета им. академика Е.А.Букетова.

Депутат Карагандинского областного маслихата Меруеш Башай задала вопрос касательно требований к кандидату в президенты в части гражданства по рождению и сроку проживания в Казахстане. Директора Карагандинского филиала Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Юрия Гусакова интересовали вопросы статуса наблюдателей и работы избиркомов с ними. Руководитель филиала РОО "Мұқалмас" Майра Абдрахманова высказала мнение о важности знания государственного языка депутатами маслихатов.

Во второй половине дня под председательством главы ЦИК РК проведено совещание с членами территориальных избирательных комиссий региона.

Фото: ЦИК РК

В ходе совещания руководители соответствующих ТИКов доложили о готовности к предстоящим выборам депутатов маслихатов вместо выбывших. Довыборы, которые назначены на 31 марта, ожидаются в маслихат г.Приозерска, Абайский, Бухар-Жырауский и Шетский районные маслихаты. Нурлан Абдиров обратил внимание членов избиркомов на необходимость проведения выборов в строгом соответствии с действующим законодательством. Были также рассмотрены вопросы улучшения материально-технической базы ТИКов.