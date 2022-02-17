Операции для пациентов с болезнью Паркинсона будут проводить в Алматы по квоте
На базе больницы открылся центр хирургического лечения болезни Паркинсона, где теперь смогут проводить такие операции. Их проводит известный нейрохирург, кандидат медицинских наук, специализирующийся на вмешательствах по имплантации нейростимуляторов в головной и спинной мозг, Чингиз Шашкин.
Полного выздоровления операция, конечно, не даст, но она значительно улучшит качество жизни больным, ведь у них перестают работать мышцы. Для этого мы вводим пациенту в головной мозг тонкие электроды, соединяющиеся с нейростимулятором, который имплантируем подкожно в область груди под ключицей. Первому пациенту, прооперированному в Алматы по бесплатной квоте, 70 лет, восемь лет он страдал дрожащей формой болезни. Всего в Казахстане таких больных 30 тыс., в основном это пожилые люди, хотя у меня был и 25-летний пациент. Чингиз Шашкин
Болезнью Паркинсона страдали Гитлер, Мохамед Али, Оззи Осборн, Иоанн Павел II, Вячеслав Зайцев, Валентин Гафт, Сальвадор Дали, Мао Цзэдун.
Фото: пресс-служба ЦГБ
Первую операцию в мире по введению биостимулятора провели в 1987 году, сейчас методика нейростимуляции успешно используется в США, Европе, Азии. В Казахстане впервые ее опробовали в 2013 году, но до сих пор операции проводили только в Нур-Султане и Караганде.
Это отличное решение – открыть центр хирургического лечения болезней Паркинсона на базе Совминки, потому что на юге проживает 62% населения страны, и у них не было возможности лечиться бесплатно в своем регионе. Сама операция очень дорогостоящая, теперь ее можно сделать по квоте здесь, в центральной больнице. Только в этом году мы планируем установить 50 стимуляторов.Чингиз Шашкин
В качестве профилактики болезни Паркинсона первый функциональный нейрохирург Казахстана Чингиз Шашкин посоветовал вести здоровый образ жизни, много двигаться, правильно питаться. Сам он в свободное от работы время ездит на байке, говорит, это помогает ему снимать напряжение.
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