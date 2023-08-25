Проблемы с пищеварением могут быть признаком болезни Паркинсона

Проблемы с пищеварением, такие как запоры или затрудненное глотание, могут удвоить вероятность развития болезни Паркинсона, сообщает Zakon.kz.

Возникновение болезни Альцгеймера, инсультов и аневризмы головного мозга связывают с желудочно-кишечным трактом. Хотя существуют доказательства того, что болезнь Паркинсона также может зарождаться в кишечнике, исследований ее связи с конкретными нарушениями пищеварения было немного, сообщает The Guardian.



Группа ученых из США и Бельгии, включая исследователей из Университета Джона Хопкинса, выявили, что четыре заболевания кишечника могут быть ранним признаком болезни Паркинсона. Они сравнили медицинские карты 24 624 человек в США с болезнью Паркинсона, 19 046 человек с болезнью Альцгеймера и 23 942 человек с цереброваскулярными заболеваниями.

Пациентов с болезнью Паркинсона сопоставили с пациентами других групп по возрасту, полу, расовой и этнической принадлежности, а также по длительности диагностики, чтобы сравнить частоту желудочно-кишечных заболеваний в течение шести лет до постановки диагноза.

Кроме того, они сравнили медицинские карты всех участников исследования, у которых было диагностировано любое из 18 заболеваний ЖКТ, с медицинскими картами здоровых пациентов за пять лет, чтобы выяснить, у скольких из них развилась болезнь Паркинсона или другие неврологические расстройства.

Оба сравнения показали, что риск развития болезни Паркинсона у пациентов с проблемами кишечника был выше. У пациентов с запорами, затрудненным глотанием (дисфагией) и гастропарезом, при котором пища дольше продвигается из желудка в тонкий кишечник, риск развития болезни Паркинсона в течение пяти лет до постановки диагноза был более чем в два раза выше, в то время как СРК без диареи был связан с 17%-ным повышением риска.

Некоторые желудочно-кишечные симптомы, включая функциональную диспепсию (ощущение жжения или полноты в желудке без видимых причин), СРК с диареей и диарею плюс недержание кала, оказались более распространенными среди пациентов, у которых также развилась болезнь Паркинсона. Однако они также чаще встречались перед развитием болезни Альцгеймера, аневризмы или инсульта.

Однако другие проблемы с кишечником, такие как воспалительные заболевания кишечника, не увеличивали вероятность развития болезни Паркинсона. А у пациентов с удаленным аппендиксом вероятность развития болезни Паркинсона была ниже.

Авторы исследования призвали к дальнейшему изучению связей между заболеваниями ЖКТ и болезнью Альцгеймера, инсультами и аневризмами.