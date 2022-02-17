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20:23 17.02.2022

Анна Щербакова стала чемпионкой ОИ-2022 по фигурному катанию

Фигурное катание Пекин-2022 Золото Фото: Instagram/anna__shcherbakova_
17 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине определили лучшую фигуристку мира в женском одиночном катании. Данным титулом награждена 17-летняя россиянка Анна Щербакова, сообщает Zakon.kz.

Молодая российская фигуристка занимала второе место после короткой программы, в ее активе было 80,20 балла.

Она уступала только главной фаворитке, своей соотечественнице Камиле Валиевой всего лишь два балла. Эти очки Анна Щербакова смогла добрать и перегнать в произвольной программе.

В свою очередь 15-летняя Камила Валиева не смогла показать все свое мастерство в решающем выходе. Она совершила ряд ошибок, в числе которых были и падения. В результате она выпала из призовой тройки и заняла итоговое четвертое место на ОИ-2022.

А на пьедестал почета поднялись следующие спортсменки:

  1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95;

  2. Александра Трусова (Россия) — 251,73;

  3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13.

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Куандык Шынасилов
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