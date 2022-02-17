Анна Щербакова стала чемпионкой ОИ-2022 по фигурному катанию
Молодая российская фигуристка занимала второе место после короткой программы, в ее активе было 80,20 балла.
Она уступала только главной фаворитке, своей соотечественнице Камиле Валиевой всего лишь два балла. Эти очки Анна Щербакова смогла добрать и перегнать в произвольной программе.
В свою очередь 15-летняя Камила Валиева не смогла показать все свое мастерство в решающем выходе. Она совершила ряд ошибок, в числе которых были и падения. В результате она выпала из призовой тройки и заняла итоговое четвертое место на ОИ-2022.
А на пьедестал почета поднялись следующие спортсменки:
Анна Щербакова (Россия) — 255,95;
Александра Трусова (Россия) — 251,73;
Каори Сакамото (Япония) — 233,13.
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