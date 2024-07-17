Экс-российская фигуристка Самоделкина впервые стала чемпионкой Казахстана
Первенство нашей страны проходило в Караганде. Софья Самоделкина шла на второй позиции после короткой программы. В прокате Самоделкина сделала двойной аксель, тройной флип, но упала с тройного лутца.
Во второй день чемпионата страны Софья выступила блестяще, набрав общие 161,43 балла, включая и произвольную программу.
Серебряные медали чемпионата РК достались Софии Фарафоновой (140,55 балла), а на третью строчку пьедестала почета поднялась Анна Санникова (136,21).
Призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2020 года Софья Самоделкина год назад начала менять спортивное гражданство. И только недавно ей разрешили выступать под флагом Казахстана.
Дебют удался, и она новая чемпионка нашей страны.