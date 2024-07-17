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Экс-российская фигуристка Самоделкина впервые стала чемпионкой Казахстана

Фигурное катание Золото Чемпионата РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 16:26 Фото: Telegram/team_samodelkina
17-летняя Софья Самоделкина первый раз в своей карьере выиграла Летний чемпионат Казахстана по фигурному катанию в женском одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Первенство нашей страны проходило в Караганде. Софья Самоделкина шла на второй позиции после короткой программы. В прокате Самоделкина сделала двойной аксель, тройной флип, но упала с тройного лутца.


Во второй день чемпионата страны Софья выступила блестяще, набрав общие 161,43 балла, включая и произвольную программу.


Серебряные медали чемпионата РК достались Софии Фарафоновой (140,55 балла), а на третью строчку пьедестала почета поднялась Анна Санникова (136,21). 

Призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2020 года Софья Самоделкина год назад начала менять спортивное гражданство. И только недавно ей разрешили выступать под флагом Казахстана. 

Дебют удался, и она новая чемпионка нашей страны. 

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