Экс-российская фигуристка Самоделкина впервые стала чемпионкой Казахстана

17-летняя Софья Самоделкина первый раз в своей карьере выиграла Летний чемпионат Казахстана по фигурному катанию в женском одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Первенство нашей страны проходило в Караганде. Софья Самоделкина шла на второй позиции после короткой программы. В прокате Самоделкина сделала двойной аксель, тройной флип, но упала с тройного лутца.





Во второй день чемпионата страны Софья выступила блестяще, набрав общие 161,43 балла, включая и произвольную программу.





Серебряные медали чемпионата РК достались Софии Фарафоновой (140,55 балла), а на третью строчку пьедестала почета поднялась Анна Санникова (136,21).

Призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2020 года Софья Самоделкина год назад начала менять спортивное гражданство. И только недавно ей разрешили выступать под флагом Казахстана.

Дебют удался, и она новая чемпионка нашей страны.