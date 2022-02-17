Токаев о пытках Азамата Батырбаева: Подобные действия недопустимы

Президент Казахстана в курсе ситуации с жителем Талдыкоргана Азаматом Батырбаевым, которого пытали после задержания. Об этом он заявил в интервью телеканалу Qazaqstan.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что некоторые граждане записывают свои видеообращения в его адрес и публикуют их в соцсетях.

Я дал конкретные поручения Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре. Подобные действия недопустимы. Уже приступила к работе общественная комиссия. Омбудсмен по правам человека Эльвира Азимова, известные правозащитники Айман Умарова, Жемис Турмагамбетова, Абзал Куспан и другие юристы, объединившись, создали специальные комиссии. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что общественная комиссия тщательно изучает соблюдение закона при расследовании каждого дела. А у государства нет ни причин, ни полномочий не доверять им.

Государство и правоохранительные органы не вмешиваются в их деятельность. Я тоже не вмешиваюсь. По каждому нарушению будут приниматься меры. В конце концов все виновные будут привлечены к ответственности. Права человека – это очень важный приоритет для меня. Можно сказать, самый важный на сегодняшний день. Касым-Жомарт Токаев

Президент заявил, что его главный принцип – справедливое решение по каждому делу.