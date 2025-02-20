Токаев заявил о недопустимом положении дел в сфере безопасности труда

В связи с трагическим происшествием на руднике корпорации "Казахмыс" в области Улытау глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда, сообщает Zakon.kz.

Акорда опубликовала основные тезисы:

Имеют место случаи грубого нарушения установленных требований, объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности.

Компании недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда. Все это приводит к техногенным авариям, гибели и травмам работников.

Президент поручил правительству принять следующие меры по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах:

1. Провести ревизию объектов на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности;

2. Выработать и внедрить современные системы безопасности на указанных объектах, включая газосигнализационные средства, сейсмодатчики, системы позиционирования и др.;

3. Обеспечить цифровизацию на объектах в части внедрения автоматизированных систем прогнозирования и оповещения;

4. По итогам ревизии предусмотреть увеличение инвестиций в современные системы промышленной безопасности путем корректировки рабочих программ недропользователей;

5. Ужесточить механизмы надзора и контроля в сфере промышленной безопасности.

Данные поручения Главы государства поставлены на особый контроль в Администрации президента.

17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позже найдено тело еще одного шахтера.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК.