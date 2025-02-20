#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
События

Токаев заявил о недопустимом положении дел в сфере безопасности труда

Токаев обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 18:43 Фото: pxfuel
В связи с трагическим происшествием на руднике корпорации "Казахмыс" в области Улытау глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда, сообщает Zakon.kz.

Акорда опубликовала основные тезисы:

  • Имеют место случаи грубого нарушения установленных требований, объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности.
  • Компании недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда. Все это приводит к техногенным авариям, гибели и травмам работников.

Президент поручил правительству принять следующие меры по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах:

1. Провести ревизию объектов на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности;

2. Выработать и внедрить современные системы безопасности на указанных объектах, включая газосигнализационные средства, сейсмодатчики, системы позиционирования и др.;

3. Обеспечить цифровизацию на объектах в части внедрения автоматизированных систем прогнозирования и оповещения;

4. По итогам ревизии предусмотреть увеличение инвестиций в современные системы промышленной безопасности путем корректировки рабочих программ недропользователей;

5. Ужесточить механизмы надзора и контроля в сфере промышленной безопасности.

Данные поручения Главы государства поставлены на особый контроль в Администрации президента.

17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позже найдено тело еще одного шахтера.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
В Астане часть автобусных полос сделали доступной для всех водителей
События
12:24, Сегодня
В Астане часть автобусных полос сделали доступной для всех водителей
Бюджетные миллионы тенге проиграли на ставках директора спортивных школ
События
11:33, Сегодня
Бюджетные миллионы тенге проиграли на ставках директора спортивных школ
Два корпуса и стадион КазНПУ имени Абая незаконно передали частникам
События
10:41, Сегодня
Два корпуса и стадион КазНПУ имени Абая незаконно передали частникам
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: