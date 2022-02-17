21:36 17.02.2022
Касым-Жомарт Токаев высказался о сокращении полномочий Елбасы
Фото: akorda.kz
В интервью на телеканале Qazaqstan президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал вопрос об отмене пожизненного председательствования Елбасы в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Это очевидно. Раньше такие законы принимались, но сейчас они уже не нужны. Об этом надо говорить прямо. Я считаю, что не нужно принимать такие законы в будущем. В прошлом были недостатки, но это наша история. Долг каждого из нас – учиться у истории. Наша цель – думать о будущем нашей страны, заботиться о подрастающем поколении. Президент РК Касым-Жомарт Токаев
При этом, отвечая на вопрос по поводу недовольства некоторых граждан в адрес Первого Президента в дни январских беспорядков, глава государства отметил, что нельзя предавать забвению вклад и усилия Нурсултана Назарбаева за все эти 30 лет.
Если подходить к проблеме комплексно, то в основе массовых протестов лежат острые социальные проблемы. Большая часть населения имеет низкий уровень жизни. Мы должны признать этот факт. В то же время львиная доля богатств государства сконцентрирована в руках узкой группы людей. Усиливается неравенство. Это порождает протестные настроения. Об этом я говорил в Парламенте и в других своих выступлениях. К сожалению, мы стали свидетелями того, что недовольством граждан воспользовались террористы и преступники. Действительно, в социальных сетях высказываются различные мнения о нашем Первом Президенте. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Как глава государства, я убежден, что нельзя предавать забвению вклад и усилия Нурсултана Абишевича Назарбаева за все эти 30 лет. Касым-Жомарт Токаев
По его словам, это было бы неуважением к истории.
Нурсултан Назарбаев заложил основы нашей государственности, внес большой вклад в укрепление страны. Мы обязаны дать объективную оценку его деятельности. Если у Первого Президента есть недостатки, то нужно воспринимать их как назидание молодым руководителям. Несомненно, январские события стали большим уроком как для нашей страны, так и лично для меня. Можно сказать, что сделаны соответствующие выводы. Результатом этого стали политические решения, принимаемые сейчас в нашей стране. Впереди очень много работы. Думаю, что все это видят и осознают.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев