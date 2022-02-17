Касым-Жомарт Токаев высказался о сокращении полномочий Елбасы

Это очевидно. Раньше такие законы принимались, но сейчас они уже не нужны. Об этом надо говорить прямо. Я считаю, что не нужно принимать такие законы в будущем. В прошлом были недостатки, но это наша история. Долг каждого из нас – учиться у истории. Наша цель – думать о будущем нашей страны, заботиться о подрастающем поколении. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

При этом, отвечая на вопрос по поводу недовольства некоторых граждан в адрес Первого Президента в дни январских беспорядков, глава государства отметил, что нельзя предавать забвению вклад и усилия Нурсултана Назарбаева за все эти 30 лет.

Если подходить к проблеме комплексно, то в основе массовых протестов лежат острые социальные проблемы. Большая часть населения имеет низкий уровень жизни. Мы должны признать этот факт. В то же время львиная доля богатств государства сконцентрирована в руках узкой группы людей. Усиливается неравенство. Это порождает протестные настроения. Об этом я говорил в Парламенте и в других своих выступлениях. К сожалению, мы стали свидетелями того, что недовольством граждан воспользовались террористы и преступники. Действительно, в социальных сетях высказываются различные мнения о нашем Первом Президенте. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Как глава государства, я убежден, что нельзя предавать забвению вклад и усилия Нурсултана Абишевича Назарбаева за все эти 30 лет. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, это было бы неуважением к истории.