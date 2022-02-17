Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:36 17.02.2022

Касым-Жомарт Токаев высказался о сокращении полномочий Елбасы

Елбасы, статус, президент, мнение Фото: akorda.kz
В интервью на телеканале Qazaqstan президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал вопрос об отмене пожизненного председательствования Елбасы в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Это очевидно. Раньше такие законы принимались, но сейчас они уже не нужны. Об этом надо говорить прямо. Я считаю, что не нужно принимать такие законы в будущем. В прошлом были недостатки, но это наша история. Долг каждого из нас – учиться у истории. Наша цель – думать о будущем нашей страны, заботиться о подрастающем поколении. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

При этом, отвечая на вопрос по поводу недовольства некоторых граждан в адрес Первого Президента в дни январских беспорядков, глава государства отметил, что нельзя предавать забвению вклад и усилия Нурсултана Назарбаева за все эти 30 лет.

Если подходить к проблеме комплексно, то в основе массовых протестов лежат острые социальные проблемы. Большая часть населения имеет низкий уровень жизни. Мы должны признать этот факт. В то же время львиная доля богатств государства сконцентрирована в руках узкой группы людей. Усиливается неравенство. Это порождает протестные настроения. Об этом я говорил в Парламенте и в других своих выступлениях. К сожалению, мы стали свидетелями того, что недовольством граждан воспользовались террористы и преступники. Действительно, в социальных сетях высказываются различные мнения о нашем Первом Президенте. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Как глава государства, я убежден, что нельзя предавать забвению вклад и усилия Нурсултана Абишевича Назарбаева за все эти 30 лет. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, это было бы неуважением к истории.

Нурсултан Назарбаев заложил основы нашей государственности, внес большой вклад в укрепление страны. Мы обязаны дать объективную оценку его деятельности. Если у Первого Президента есть недостатки, то нужно воспринимать их как назидание молодым руководителям. Несомненно, январские события стали большим уроком как для нашей страны, так и лично для меня. Можно сказать, что сделаны соответствующие выводы. Результатом этого стали политические решения, принимаемые сейчас в нашей стране. Впереди очень много работы. Думаю, что все это видят и осознают.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Оксана Скибан
Назарбаев Нурсултан Токаев Касым-Жомарт Казахстан
АФМ выявило факты финансирования террористов через платежные организации
17.02.2022
Число заболевших КВИ за сутки снизилось в Казахстане
17.02.2022
День великого переселения будут отмечать казахстанцы
17.02.2022
Какие переводы казахстанцев будут считаться предпринимательским доходом
17.02.2022
Казахстанцев стало больше на 248,5 тысячи человек
17.02.2022
Главная Топ LIVE Все