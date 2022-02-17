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Законодательство РК
21:54 17.02.2022

Ограничительные меры ослабят в Казахстане

коронавирус карантин Казахстан Фото: Zakon.kz
Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщает Zakon.kz.

Межведомственная комиссия одобрила послабления ограничительных мер в отношении бизнеса и населения, такие как:

  • отменено обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну граждан РК, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев;

  • разрешен въезд гражданам иностранных государств, с которыми имеется взаимное признание паспортов вакцинации без ПЦР-теста;

  • отменена изоляция контактных на домашний карантин при отсутствии симптомов заболевания (исключение из проекта Ashyq «желтого» статуса).

Ералы Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации.

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