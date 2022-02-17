21:54 17.02.2022
Ограничительные меры ослабят в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщает Zakon.kz.
Межведомственная комиссия одобрила послабления ограничительных мер в отношении бизнеса и населения, такие как:
отменено обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну граждан РК, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев;
разрешен въезд гражданам иностранных государств, с которыми имеется взаимное признание паспортов вакцинации без ПЦР-теста;
отменена изоляция контактных на домашний карантин при отсутствии симптомов заболевания (исключение из проекта Ashyq «желтого» статуса).
Ералы Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации.