Военную медицину усиливают в Казахстане

Деятельность военной медицины направлена на обеспечение личного состава с целью восстановления их боеспособности. Кроме этого, военная медицина Вооруженных сил активно вовлечена в борьбу с коронавирусной инфекцией в стране и задействована в подготовке к миротворческой миссии. Замминистра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов

В министерстве назвали и ряд недостатков современной военной медицины. По данным ведомства, только три госпиталя в Нур-Султане, Алматы и Талдыкоргане и 15 медпунктов размещены в специальных зданиях, предназначенных для лечебных учреждений.

В планах Минобороны – строительство Военно-морского госпиталя в Актау и госпитально-поликлинического комплекса в Нур-Султане, а также закуп и возведение зданий для медпунктов из модульных конструкций.

Военная медицина Вооруженных сил представлена 20 военно-медицинскими учреждениями и более 130 медицинскими подразделениями.

Кроме этого, ежегодно на санаторно-курортное лечение направляют более тысячи военнослужащих и военных пенсионеров.

Фото: Министерство обороны РК

Министерство предложило поправки в закон «О воинской службе и статусе военнослужащих», которые будут касаться предоставления санаторно-курортного лечения по медицинским показаниям.

Другие предложения предусматривают получение медуслуг в военно-медицинских подразделениях силовых ведомств за счет бюджета вне зависимости от ведомственной принадлежности, а также оказание медпомощи военнослужащим в гражданских организациях здравоохранения вне зависимости от наличия по месту воинской службы военно-медицинских учреждений.

Также министерство возобновило набор курсантов в Военный институт Сил воздушной обороны для обучения медицинским специальностям.

В настоящее время в вузе обучаются 12 курсантов первого курса, 23 интерна шестого и 15 интернов седьмого курсов.

Фото: Министерство обороны РК

В планах ведомства – ежегодный набор 25 курсантов и внесение изменений в законодательство по подготовке военных врачей по программе резидентуры.