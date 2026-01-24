#Казахстан в сравнении
Общество

Военные сборы для школьников планируют проводить в Казахстане

военная форма, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 12:09 Фото: МО РК
Министерство просвещения и Министерство обороны Казахстана проведут совместные военные сборы для школьников, сообщает Zakon.kz.

Министерство просвещения и Минобороны РК приняли совместное решение о проведении учебно-тренировочных военных сборов военно-патриотической направленности для школьников.

"Данная инициатива была одобрена в ходе межведомственной встречи с участием министра просвещения РК Жулдыз Сулейменовой и министра обороны РК Даурена Косанова. В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы комплексного формирования военно-патриотического воспитания, начиная со школьного возраста, а также повышения гражданской ответственности подростков", – говорится в сообщении.

Проект будет реализован в пилотном формате в Жамбылской области, области Абай и Западно-Казахстанской области. По итогам проведения военных сборов инициатива будет поэтапно внедряться и в других регионах страны, сообщили в Минпросвещения.

"Совместные мероприятия будут реализованы в рамках Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов" и станут практическим инструментом реализации государственной политики в сфере воспитания молодежи в духе патриотизма".Министерство просвещения РК

Ранее в Казахстане изменились правила учета призывников.

