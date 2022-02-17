Осмелевшего волка поймали в ЗКО

Люди переживали за скот, устраивали облавы, но непрошеный гость сбегал из ловушек, а приманки обходил стороной. Позже волка поймали, загнав на снегоходах до изнеможения, сообщает телеканал «Астана».

По словам специалистов, волков в регионе стало больше из-за теплой зимы. При комфортной температуре выживают даже слабые особи. Как правило, они и выходят к людям, так им проще добыть пропитание.

В этом сезоне в области установили лимит на отстрел 196 волков. У сельчан, поймавших зверя, лицензия была.

На территории области, по данным научных организаций, насчитывается порядка 1 тыс. особей волков и, согласно биологическому обоснованию на 2022 год, отстрел производится в случаях нападения на домашний скот или свидетельств захода бродячих особей в села. Главный специалист территориальной инспекции лесного хозяйства ЗКО Арман Изимгалиев

На сегодняшний день местные исполнительные органы зафиксировали несколько случаев нападения волков на домашний скот.