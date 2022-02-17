Раненый в Москве казахстанский боец рассказал подробности стрельбы

Стали известны подробности конфликта со стрельбой, в котором пострадал казахстанский боец смешанного стиля Багдат Дюсембаев. В спортсмена выпустили шесть пуль, сообщает РЕН-ТВ.

Дюсембаев рассказал, что приехал с друзьями в спортивный клуб на улице Орджоникидзе утром, чтобы приобрести абонемент. Ранее бойцам пообещали продать карты по скидке.

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На парковке к Дюсембаеву и его друзьям подошли охранники. Они заявили, что спортсмены должны убрать машину ровно через пять минут, поскольку она якобы будет мешать.

Однако сотрудники центра, которые должны были продать абонементы, задержались. К спортсменам подошли охранники и, как утверждает Дюсембаев, стали в грубой форме требовать их покинуть территорию.

Я говорю, давай не будешь возмущаться, мозги друг другу трепать не будем. Отошел, говорит сейчас разберемся. Через пять минут выходит, зашел куда-то, обратно вышел... Он пистолет достал и заряжает. Багдат Дюсембаев

По словам спортсмена, он и не предполагал, что охранник начнет стрелять, поскольку никто никому не угрожал.

Много же таких, показывают, пугают, вверх стреляют. Я думал, пугать будет. Ничего не спросил, не говорил. И тут начал палить. Багдат Дюсембаев

Пострадавший спортсмен оказался в больнице. Врачам пришлось извлекать из него пули.