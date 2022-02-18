Генсек ООН уверен, что войны в Украине не будет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш продолжает считать, что войны в Украине не случится и обнадежен продолжающимися дипломатическими усилиями, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

Повод для оптимизма Дюжаррик видит в том, что ни одна из сторон «не захлопнула двери» возможного дипломатического решения.

С одной стороны мы видим эскалацию риторики, рост напряжения. Мы хотели бы видеть прямо противоположное. Но мы также наблюдаем продолжающуюся и очень активную дипломатию на разных уровнях, и для нас это критический фактор. Стефан Дюжаррик

Ранее в западных СМИ несколько раз озвучивали конкретные даты начала «полномасштабного вторжения» России на Украину, несмотря на заверения Москвы, что нет никаких планов о «нападении».