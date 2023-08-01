Ситуация в Украине: в ВСУ признают проблемы с мобилизацией, посла Польши вызвали в МИД
Фото: mil.gov.ua
Евросоюз призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий, у Украины есть план на случай гибели Зеленского, пишут западные СМИ, сообщает Zakon.kz.
- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев не предпринимал попыток атаковать гражданские суда в Черном море. Ранее представитель Минобороны РФ сообщил, что Киев предпринял попытку атаковать российские гражданские транспортные суда безэкипажными катерами.
- Угроза атак беспилотников по объектам в Москве очевидна, но меры принимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказался за возможность переговоров с РФ и Китаем по мирному урегулированию в Украине.
- У Украины есть план на случай гибели Зеленского, пишет Politico. Издание предполагает, что в отсутствие Зеленского коллективно руководить государством могут Стефанчук, глава ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Валерий Залужный останется в должности главнокомандующего армией.
- Посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.
- Евросоюз призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий в Украине, подчеркнув, что "не имеет никакой информации о происхождении беспилотников, атаковавших Москву", заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.
- В Госдуме РФ подготовили законопроект об отсрочке от призыва для молодых отцов и родителей детей-инвалидов.
- В Украине возникла проблема с мобилизаций в ряды Вооруженных сил (ВСУ), во многом это связано с отношением к военной службе в обществе, заявил первый замглавы Минобороны страны Александр Павлюк. Он также признал, что иногда сотрудники военкоматов "перегибают".
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