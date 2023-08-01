Ситуация в Украине: в ВСУ признают проблемы с мобилизацией, посла Польши вызвали в МИД

Фото: mil.gov.ua

Евросоюз призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий, у Украины есть план на случай гибели Зеленского, пишут западные СМИ, сообщает Zakon.kz.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев не предпринимал попыток атаковать гражданские суда в Черном море. Ранее представитель Минобороны РФ сообщил, что Киев предпринял попытку атаковать российские гражданские транспортные суда безэкипажными катерами.

Угроза атак беспилотников по объектам в Москве очевидна, но меры принимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказался за возможность переговоров с РФ и Китаем по мирному урегулированию в Украине.



У Украины есть план на случай гибели Зеленского, пишет Politico. Издание предполагает, что в отсутствие Зеленского коллективно руководить государством могут Стефанчук, глава ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Валерий Залужный останется в должности главнокомандующего армией.

Посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.

Евросоюз призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий в Украине, подчеркнув, что "не имеет никакой информации о происхождении беспилотников, атаковавших Москву", заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

В Госдуме РФ подготовили законопроект об отсрочке от призыва для молодых отцов и родителей детей-инвалидов.

В Украине возникла проблема с мобилизаций в ряды Вооруженных сил (ВСУ), во многом это связано с отношением к военной службе в обществе, заявил первый замглавы Минобороны страны Александр Павлюк. Он также признал, что иногда сотрудники военкоматов "перегибают". Читайте также ВОЗ: Ежегодно от пассивного курения в мире умирают около 1,3 млн человек В Европе заявили, что допускают военное вторжение в Нигер Ученые оживили червя, которому 46 тысяч лет

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