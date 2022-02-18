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07:05 18.02.2022

Тысячи домов в Британии остались без света из-за мощного шторма

подстанция Фото: pixabay
Шторм «Дадли» накрыл ряд районов в Шотландии, Англии и Северной Ирландии. Порывы ветра достигали 130 км/ч, передает Zakon.kz.

Как сообщает lenta.ru, энергетическая компания Northern Powergrid до сих пор восстанавливает поврежденные ветром линии электропередач. По словам представителей компании, они вновь обеспечили светом около 19 тыс. зданий, но еще тысяче придется подождать.

Отмечается, что «Дадли» также оставил жителей Соединенного Королевства без поездов. Железнодорожным компаниям пришлось отменить большинство рейсов из-за опасных погодных условий и поломок на дороге. Согласно объявлению метеослужбы, погодная опасность в Шотландии держалась на «желтом» уровне до 10 утра 17 февраля.

Елена Беляева
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