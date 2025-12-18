#Казахстан в сравнении
Происшествия

Сотни тысяч домов и предприятий остались без света из-за шторма в США

Высоковольтная башня на фоне неба, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 22:40 Фото: freepik
Свыше 300 тысяч домов и предприятий в США лишились электроэнергии после сильных штормов, накрывших северо-западную часть Тихоокеанского побережья и Скалистые горы. Больше других пострадали Вашингтон и штат Колорадо, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 декабря 2025 года свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.

По его данным, сильнее всего от шторма пострадал Колорадо. Там с отключением электроэнергии столкнулись больше 137 тыс. жителей. Далее в списке – штаты Вашингтон и Орегон на западном побережье, где без света сейчас около 86 и 45 тысяч потребителей соответственно. Массовые отключения наблюдаются также в штатах Монтана и Айдахо.

Как отмечали специалисты национального метеобюро США, эти территории столкнулись с эффектом атмосферной реки, когда огромные массы водяного пара из тропических и субтропических регионов приходят в более северные широты. В общей сложности из-за проливных дождей в зоне наводнений могли оказаться 9 миллионов жителей северо-западных штатов Айдахо, Вашингтон и Орегон, говорят эксперты.

Часть Вашингтона из-за стихийного бедствия, вызванного проливными дождями, получила предписание эвакуироваться. В столицу США направлено порядка 300 бойцов Национальной гвардии для оказания помощи местным властям.

Ранее Zakon.kz писал о том, что проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Мексике.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
