Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи совместной винодельни

Как пишут РИА Новости, сделка была совершена в июле 2021 года. Питт утверждает, что Джоли провела продажу тайно.

Началось с того, что актриса хотела выставить на продажу свою долю в компании Miraval Chateau по производству вина Nouvel во Франции. В сентябре Питт разрешил экс-супруге продать свою долю при условии, что лично одобрит кандидатуру покупателя. Однако уже через месяц Питт, по его словам, был шокирован, узнав, что половина винодельческого хозяйства была приобретена филиалом компании-производителя спиртных напитков Stoli Group, которая находится под контролем российского бизнесмена Юрия Шефлера.

Питт утверждает, что Джоли не получила его согласия на сделку и умышленно скрывала от него ее детали. Актер жалуется, что новый компаньон внес хаос в управление винодельней.

Актер просит суд аннулировать сделку. Он также намерен получить компенсацию за понесенный ущерб.