Нулевая видимость: участок республиканской трассы закрыли в Алматинской области

Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области со ссылкой на сообщение алматинских областных филиалов АО «НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Казахавтодор».

С 09:00 18 февраля в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Ушарал – Достык (с 84 по 184 км – с. Коктума – с. Достык), – говорится в сообщении.

ДЧС Алматинской области обратился к гражданам с просьбой «воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями, передаваемыми службой «112».

При выезде в дальнюю дорогу ознакомьтесь с прогнозом погоды и берите с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях. Это – паяльная лампа, тросы, цепи для колес, лопаты, парафиновые свечки, а также теплая одежда, предметы первой необходимости, запас еды и воды. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номерам «101» и «112». Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Ранее в МЧС РК рассказали, как подготовиться к большинству вариантов неприятностей, которые могут произойти при выезде за город на трассу, особенно в зимнее время.