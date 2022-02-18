Специальные налоговые режимы: когда представить отчеты и уплатить налоги

В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали о формах налоговых отчетов и сроках уплаты налогов по каждому налоговому режиму.

Так, для индивидуальных предпринимателей, применяющих СНР на основе патента, Налоговым кодексом предусмотрена возможность предоставления Расчета стоимости патента (форма 911.00) от одного месяца до года. Уплата стоимости патента и социальных платежей производится до представления расчета.

Предпринимателями, применяющими СНР с использованием специального мобильного приложения, налоговая отчетность не представляется. Исчисление суммы ИПН и социальных платежей производится ежемесячно посредством приложения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, и уплачивается не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Налогоплательщики, применяющие СНР на основе упрощенной декларации, представляют декларацию (форма 910.00) в орган госдоходов по месту нахождения, за первое полугодие – не позднее 15 августа (уплачивают не позднее 25 августа), за второе полугодие – не позднее 15 февраля (уплачивают не позднее 25 февраля).

При этом необходимо отметить, что уплату ИПН и социальных платежей с дохода работников производят ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов. Комитет госдоходов МФ РК

Плательщики единого земельного налога представляют декларацию (форма 920.00) не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом, в налоговые органы по месту нахождения участка.

Уплата единого земельного налога, платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников производятся также по месту нахождения участка в следующем порядке:

суммы, исчисленные с 1 января до 1 октября отчетного периода, – в срок не позднее 10 ноября текущего отчетного периода;

суммы, исчисленные с 1 октября по 31 декабря отчетного периода, – в срок не позднее 10 апреля отчетного периода, следующего за отчетным периодом. С 2022 года сумма единого земельного налога поступает в бюджет местного самоуправления.

Уплату ИПН и социальных платежей за наемных работников необходимо производить ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.

Налогоплательщики, применяющие СНР розничного налога, декларацию (форма 913.00) представляют в налоговый орган по месту нахождения не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. Уплату производят не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

При этом ИПН и социальные платежи с дохода наемных работников уплачиваются ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.