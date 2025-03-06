Что изменится по специальным налоговым режимам в новом Налоговом кодексе

В новом проекте Налогового кодекса предусмотрены изменения в части специальных налоговых режимов (СНР), сообщает Zakon.kz.

В частности, в пакете поправок предусмотрены три специальных налоговых режима:

новый СНР для самозанятых:

без статуса ИП;

социальные платежи – 4% (в том числе ОПВ – 2%, СО – 1% и ОСМС – 1%);

СНР по упрощенной декларации:

объединение с розничным налогом;

ставка 4% для операций В2С с правом маслихатов понижать ставку до 2%;

разрешительный список видов деятельности;

нет ограничений по числу работников;

предел дохода до 600 000 МРП (2 359 200 000 тенге в 2025 году);

СНР для крестьянско-фермерских хозяйств:

сохранен действующий порядок;

вместо единого земельного налога уплачивается ИПН по ставке 0,5% от дохода.

Вместе с тем упразднены: патент, специальное мобильное приложение, фиксированный вычет, для сельхозтоваропроизводителей (СХТП) сохранены льготы.

Проект поправок можно посмотреть здесь.

Ранее мы рассказали, какие поправки внесены в проект нового Налогового кодекса в части уплаты налогов.