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Финансы

Что изменится по специальным налоговым режимам в новом Налоговом кодексе

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 12:20 Фото: freepik
В новом проекте Налогового кодекса предусмотрены изменения в части специальных налоговых режимов (СНР), сообщает Zakon.kz.

В частности, в пакете поправок предусмотрены три специальных налоговых режима:

новый СНР для самозанятых:

  • без статуса ИП;
  • социальные платежи – 4% (в том числе ОПВ – 2%, СО – 1% и ОСМС – 1%);

СНР по упрощенной декларации:

  • объединение с розничным налогом;
  • ставка 4% для операций В2С с правом маслихатов понижать ставку до 2%;
  • разрешительный список видов деятельности;
  • нет ограничений по числу работников;
  • предел дохода до 600 000 МРП (2 359 200 000 тенге в 2025 году);

СНР для крестьянско-фермерских хозяйств:

  • сохранен действующий порядок;
  • вместо единого земельного налога уплачивается ИПН по ставке 0,5% от дохода.

Вместе с тем упразднены: патент, специальное мобильное приложение, фиксированный вычет, для сельхозтоваропроизводителей (СХТП) сохранены льготы. 

Проект поправок можно посмотреть здесь.

Ранее мы рассказали, какие поправки внесены в проект нового Налогового кодекса в части уплаты налогов.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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