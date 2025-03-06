Что изменится по специальным налоговым режимам в новом Налоговом кодексе
Фото: freepik
В новом проекте Налогового кодекса предусмотрены изменения в части специальных налоговых режимов (СНР), сообщает Zakon.kz.
В частности, в пакете поправок предусмотрены три специальных налоговых режима:
новый СНР для самозанятых:
- без статуса ИП;
- социальные платежи – 4% (в том числе ОПВ – 2%, СО – 1% и ОСМС – 1%);
СНР по упрощенной декларации:
- объединение с розничным налогом;
- ставка 4% для операций В2С с правом маслихатов понижать ставку до 2%;
- разрешительный список видов деятельности;
- нет ограничений по числу работников;
- предел дохода до 600 000 МРП (2 359 200 000 тенге в 2025 году);
СНР для крестьянско-фермерских хозяйств:
- сохранен действующий порядок;
- вместо единого земельного налога уплачивается ИПН по ставке 0,5% от дохода.
Вместе с тем упразднены: патент, специальное мобильное приложение, фиксированный вычет, для сельхозтоваропроизводителей (СХТП) сохранены льготы.
Проект поправок можно посмотреть здесь.
Ранее мы рассказали, какие поправки внесены в проект нового Налогового кодекса в части уплаты налогов.
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