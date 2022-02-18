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Законодательство РК
10:07 18.02.2022

Изменятся предметы при сдаче экзаменов на IT-обучение

изменятся предметы для айтишников Фото: Zakon.kz
При поступлении на IT-направления абитуриенты со следующего учебного года будут сдавать не физику, а информатику. Об этом сообщили в МОН РК, передает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве образования и науки, поступает большое количество обращений о включении предмета «Информатика» в перечень профильных предметов при проведении ЕНТ для абитуриентов, желающих обучаться в вузах по IT-направлениям.

В связи с этим министерством был проведен анализ и принято решение, что с 2022-2023 учебного года учащиеся, поступающие на группы образовательных программ «Подготовка учителей информатики», «Информационные технологии» и «Информационная безопасность», на ЕНТ будут сдавать комбинацию «Математика+Информатика» вместо «Математика+Физика». МОН РК

В нынешнем учебном году профильным предметом остается «Физика», при этом в качестве пилота по выбору абитуриентов будет дополнительно доступна опция выбора комбинации «Математика+Информатика» для поступления на эти направления подготовки во время мартовского ЕНТ.

Лариса Черненко
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