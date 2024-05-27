В Казахстане изменят сроки и предметы для сдачи творческих экзаменов при поступлении

Министерство науки и высшего образования подготовило поправки в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что прием заявлений от поступающих для сдачи творческого экзамена осуществляется в ОВПО с 20 июня по 10 августа календарного года.

Творческий экзамен проводится с 7 июля по 15 августа календарного года.

При этом дополнено, что прием заявлений от поступающих в ОВПО, находящихся в ведении уполномоченного органа в области культуры, для сдачи творческого экзамена в ОВПО осуществляется:

с 1 по 22 июля календарного года;

календарного года; с 12 по 19 августа календарного года (для абитуриентов, планирующих обучаться на платной основе).

Творческий экзамен проводится:

с 25 июля по 5 августа календарного года;

календарного года; с 20 по 23 августа календарного года (для абитуриентов, планирующих обучаться на платной основе).

Вместе с тем расширен Перечень групп образовательных программ, по которым проводятся специальные или творческие экзамены.

Список дополнен следующими группами программ, некоторые из них находятся в ведении уполномоченного органа в области культуры:

спорт:

инструментальное исполнительство;

вокальное искусство;

традиционное музыкальное искусство;

искусство эстрады;

режиссура кино и телевидения;

режиссура сценических искусств и цирка;

режиссура анимации;

арт-менеджмент и продюсирование;

аудиоискусство;

операторское и фотоискусство;

медиаискусство и цифровые технологии;

сценография;

скульптура;

декоративное искусство;

мода и дизайн одежды;

дизайн.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня.