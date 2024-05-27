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В Казахстане изменят сроки и предметы для сдачи творческих экзаменов при поступлении

Школа, школьный кабинет, класс, пустой класс, занятия, дистанционное обучение, канцелярские товары, школьные принадлежности , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 14:29 Фото: primeminister.kz
Министерство науки и высшего образования подготовило поправки в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что прием заявлений от поступающих для сдачи творческого экзамена осуществляется в ОВПО с 20 июня по 10 августа календарного года.

Творческий экзамен проводится с 7 июля по 15 августа календарного года.

При этом дополнено, что прием заявлений от поступающих в ОВПО, находящихся в ведении уполномоченного органа в области культуры, для сдачи творческого экзамена в ОВПО осуществляется:

  • с 1 по 22 июля календарного года;
  • с 12 по 19 августа календарного года (для абитуриентов, планирующих обучаться на платной основе).

Творческий экзамен проводится:

  • с 25 июля по 5 августа календарного года;
  • с 20 по 23 августа календарного года (для абитуриентов, планирующих обучаться на платной основе).

Вместе с тем расширен Перечень групп образовательных программ, по которым проводятся специальные или творческие экзамены.

Список дополнен следующими группами программ, некоторые из них находятся в ведении уполномоченного органа в области культуры:

  • спорт:
  • инструментальное исполнительство;
  • вокальное искусство;
  • традиционное музыкальное искусство;
  • искусство эстрады;
  • режиссура кино и телевидения;
  • режиссура сценических искусств и цирка;
  • режиссура анимации;
  • арт-менеджмент и продюсирование;
  • аудиоискусство;
  • операторское и фотоискусство;
  • медиаискусство и цифровые технологии;
  • сценография;
  • скульптура;
  • декоративное искусство;
  • мода и дизайн одежды;
  • дизайн.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня.

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