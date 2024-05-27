В Казахстане изменят сроки и предметы для сдачи творческих экзаменов при поступлении
Так, говорится, что прием заявлений от поступающих для сдачи творческого экзамена осуществляется в ОВПО с 20 июня по 10 августа календарного года.
Творческий экзамен проводится с 7 июля по 15 августа календарного года.
При этом дополнено, что прием заявлений от поступающих в ОВПО, находящихся в ведении уполномоченного органа в области культуры, для сдачи творческого экзамена в ОВПО осуществляется:
- с 1 по 22 июля календарного года;
- с 12 по 19 августа календарного года (для абитуриентов, планирующих обучаться на платной основе).
Творческий экзамен проводится:
- с 25 июля по 5 августа календарного года;
- с 20 по 23 августа календарного года (для абитуриентов, планирующих обучаться на платной основе).
Вместе с тем расширен Перечень групп образовательных программ, по которым проводятся специальные или творческие экзамены.
Список дополнен следующими группами программ, некоторые из них находятся в ведении уполномоченного органа в области культуры:
- спорт:
- инструментальное исполнительство;
- вокальное искусство;
- традиционное музыкальное искусство;
- искусство эстрады;
- режиссура кино и телевидения;
- режиссура сценических искусств и цирка;
- режиссура анимации;
- арт-менеджмент и продюсирование;
- аудиоискусство;
- операторское и фотоискусство;
- медиаискусство и цифровые технологии;
- сценография;
- скульптура;
- декоративное искусство;
- мода и дизайн одежды;
- дизайн.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня.