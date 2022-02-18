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Законодательство РК
11:00 18.02.2022

«Черные списки» пассажиров могут появиться у авиакомпаний в Казахстане

рк, авиакомпании, черный список, пассажиры, возможность, планы Фото: Zakon.kz
В Казахстане авиакомпаниям могут разрешить вести собственные «черные списки» пассажиров. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Zakon.kz.

На отраслевом совещании, которое прошло под председательством вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Берика Камалиева, председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев рассказал о разработанных КГА поправках в профильное законодательство, содержащих актуальные для отрасли изменения.

В частности, вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный «черный список» пассажиров. Вносить граждан в реестр лиц, чье передвижение воздушным транспортом ограничено, можно будет только за правонарушения, совершенные непосредственно на борту самолета, и лишь в случае доказанности их вины в суде.Пресс-служба МИИР РК
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