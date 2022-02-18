«Черные списки» пассажиров могут появиться у авиакомпаний в Казахстане

На отраслевом совещании, которое прошло под председательством вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Берика Камалиева, председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев рассказал о разработанных КГА поправках в профильное законодательство, содержащих актуальные для отрасли изменения.

В частности, вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный «черный список» пассажиров. Вносить граждан в реестр лиц, чье передвижение воздушным транспортом ограничено, можно будет только за правонарушения, совершенные непосредственно на борту самолета, и лишь в случае доказанности их вины в суде. Пресс-служба МИИР РК