Токаев созвал внеочередной съезд Nur Otan

Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.

Сегодня председатель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев принял решение о созыве внеочередного XXII съезда на 1 марта. Асхат Оралов

В нем примут участие делегаты из всех регионов.

Центральный аппарат совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия. В ходе съезда будут обсуждаться приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии. Асхат Оралов

7 февраля стало известно, что президент РК Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к нации в середине марта.