11:15 18.02.2022
Токаев созвал внеочередной съезд Nur Otan
Фото: акимат Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвал внеочередной съезд партии Nur Otan, передает Zakon.kz.
Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.
Сегодня председатель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев принял решение о созыве внеочередного XXII съезда на 1 марта.Асхат Оралов
В нем примут участие делегаты из всех регионов.
Центральный аппарат совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия. В ходе съезда будут обсуждаться приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии.Асхат Оралов
7 февраля стало известно, что президент РК Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к нации в середине марта.