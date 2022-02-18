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Законодательство РК
11:15 18.02.2022

Токаев созвал внеочередной съезд Nur Otan

касым-жомарт токаев, nur otan, съезд, созыв Фото: акимат Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвал внеочередной съезд партии Nur Otan, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.

Сегодня председатель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев принял решение о созыве внеочередного XXII съезда на 1 марта.Асхат Оралов

В нем примут участие делегаты из всех регионов.

Центральный аппарат совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия. В ходе съезда будут обсуждаться приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии.Асхат Оралов

7 февраля стало известно, что президент РК Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к нации в середине марта.

Динара Халдарова
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