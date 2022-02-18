Зимняя Олимпиада: семь новых дисциплин для покорения

Появление новых дисциплин на Олимпиаде во многом обусловлено стремлением сбалансировать мужские и женские виды спорта. Так, благодаря нововведениям количество участниц увеличилось с 41% до 45%. Главной новостью стало появление монобоба среди женщин и биг-эйр фристайла по лыжам.

Пройдемся по дисциплинам подробнее.

Монобоб

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Монобоб — одна из разновидностей бобслея, скоростного спуска на санях (бобах) по специально оборудованной ледяной трассе. Традиционно санями управляет команда из двух или четырех человек, которые играют роли пилота, брейкмена и разгоняющих. В монобобе участвует лишь один спортсмен.

Еще одно интересное отличие — стандартизированные сани. В бобслее экипировка и конструкция болидов нередко дают команде преимущество в скорости и маневренности, однако в монобобе пилоту приходится полагаться только на свои умения.

На этой неделе, 14 февраля, определилась первая олимпийская чемпионка по монобобу среди женщин. Ею стала американка Кайли Хамфрис с результатом 4 минуты 19,27 секунды.

Лыжный фристайл биг-эйр

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До сих пор биг-эйр был территорией сноубордистов, тесно связанный с культурой андерграунда и турнирами по экстремальным видам спорта. В 2018 году дисциплина дебютировала на Олимпийских играх в Пхенчане, а теперь доступна и для лыжников.

Спортсмены разгоняются с большого трамплина и выполняет различные трюки в полете, длина которого может достигать 30 метров. Участников судят по технической сложности трюка, чистоте исполнения и зрелищности. Биг-эйр считается одной из самых опасных дисциплин, но именно это и завораживает наблюдателей.

Первым победителем среди мужчин стал 21-летний норвежец Бирк Рууд. Среди женщин «золото» завоевала 18-летняя китаянка Эйлин Гу.

Смешанные команды

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Большое внимание на Олимпиаде в Пекине уделили внедрению смешанных команд. Спортсменки и спортсмены могут соревноваться бок о бок в пяти новых видах дисциплин: фристайл в категории «лыжная акробатика», эстафета в шорт-треке, прыжки на лыжах с трамплина, командный сноуборд-кросс.

Формат у всех соревнований разный, так что каждый энтузиаст зимнего спорта может найти себе что-то по душе.

Фристайл по лыжной акробатике: команда состоит из трех спортсменов, где один мужчина, одна женщина и третий человек любого пола поочередно демонстрируют свои акробатические трюки. Каждый член команды оценивается индивидуально, затем очки складываются вместе, и команда с большим общим счетом побеждает.

Эстафета в шорт-треке: команда из двух мужчин и двух женщин соревнуется в забеге на 2000 метров. Женщины проходят по 2,5 круга каждая, затем мужчины, и вот так поочередно команда преодолевает в общей сложности 18 кругов. Если один из участников получает травму, его заменяет член команды того же пола.

Прыжки на лыжах с трамплина: смешанная команда из четырех человек соревнуется в прыжках индивидуально, затем очки каждого участника суммируются в общий счет.

Командный сноуборд-кросс: участвуют один мужчина и одна женщина. Первыми стартуют мужчины. Как только они завершают свою часть эстафеты, начинается женский заезд. Команда, чья сноубордистка приезжает первой, побеждает.

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