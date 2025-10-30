Организаторы зимней Олимпиады-2026 показали дизайн пьедестала почета

Мировой спортивной общественности представили дизайн пьедестала почета зимних Олимпийских игр 2026 года, которые вскоре стартуют в Италии, сообщает Zakon.kz.

Организаторы предстоящей Белой Олимпиады за 100 дней до ее начала продемонстрировали, как будет выглядеть пьедестал почета для лучших спортсменов.

"Вот то место, где каждый спортсмен мечтает оказаться. И в следующем году атлеты со всего мира получат возможность подняться на подиум, вдохновленный итальянскими мастерами. Эти уникальные дизайн и форма в 2026-м впитают в себя множество эмоций". Заявление организаторов Олимпиады-2026

Зимняя Олимпиада-2026 стартует 6 февраля и продлится до 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Чуть ранее были продемонстрированы награды предстоящих соревнований.

Тем временем один из кандидатов на медали итальянской Олимпиады казахстанский фигурист Михаил Шайдоров на прошлой неделе завоевал "бронзу" Гран-при Китая-2025.