#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
530.15
617.47
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
530.15
617.47
6.64
Спорт

Организаторы зимней Олимпиады-2026 показали дизайн пьедестала почета

Олимпиада-2026 Показ Подиума, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 17:35 Фото: Instagram/milanocortina2026
Мировой спортивной общественности представили дизайн пьедестала почета зимних Олимпийских игр 2026 года, которые вскоре стартуют в Италии, сообщает Zakon.kz.

Организаторы предстоящей Белой Олимпиады за 100 дней до ее начала продемонстрировали, как будет выглядеть пьедестал почета для лучших спортсменов.

"Вот то место, где каждый спортсмен мечтает оказаться. И в следующем году атлеты со всего мира получат возможность подняться на подиум, вдохновленный итальянскими мастерами. Эти уникальные дизайн и форма в 2026-м впитают в себя множество эмоций". Заявление организаторов Олимпиады-2026

Зимняя Олимпиада-2026 стартует 6 февраля и продлится до 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Чуть ранее были продемонстрированы награды предстоящих соревнований.

Тем временем один из кандидатов на медали итальянской Олимпиады казахстанский фигурист Михаил Шайдоров на прошлой неделе завоевал "бронзу" Гран-при Китая-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Факелы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года показали общественности
05:40, 15 апреля 2025
Факелы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года показали общественности
Выбраны талисманы зимней Олимпиады-2026 в Италии
19:30, 08 марта 2023
Выбраны талисманы зимней Олимпиады-2026 в Италии
Казахстанским спортсменам показали медали будущей Олимпиады-2026
12:25, 16 июля 2025
Казахстанским спортсменам показали медали будущей Олимпиады-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: