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Законодательство РК
11:34 18.02.2022

Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления НПП «Атамекен»

Аблай Мырзахметов, атамекен, должность Фото: atameken.kz
Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», передает Zakon.kz.

Об этом он заявил на IX внеочередном съезде НПП «Атамекен».

За восемь лет мы с вами прошли большой путь, итог которого - диалоговая площадка, это взаимоотношение бизнеса и власти. Не все, наверное, решили, честно признаю, не все удалось. Сейчас прозвучала критика закона. Я не снимаю ни с себя, ни с моих коллег, что это, наверное, тоже наше упущение и справедливая критика, с чем согласен.Аблай Мырзахметов

При этом он отметил, что «палата состоялась».

Я рад. Да, ее нужно дальше развивать, есть разлом меду регионами, ассоциациями, надо ее решать. Учитывая все обстоятельства, как председатель правления, перед избранным новым составом президиума, перед новым председателем президиума, я и мои коллеги по правлению сегодня решили сложить полномочия.Аблай Мырзахметов

Данную должность он занимал с сентября 2013 года.

Аблай Мырзахметов родился в январе 1969 года в с. Жартытобе в Сузакском районе Туркестанской области.

Трудовой стаж:

  • финансовый директор АО «Концерн «Алтын-Алма» (1992-1994);

  • генеральный директор АО закрытого типа «Политэк» (1994-1995);

  • генеральный директор АО «Айсель-Казахстан» (1994-1997);

  • заместитель, первый заместитель генерального директора РГП «Казахстан темир жолы» (02.1997-03.1998);

  • исполняющий обязанности генерального директора, генеральный директор РГП «Казахстан темир жолы» (10.1997-11.2001);

  • министр транспорта и коммуникаций РК (11.2001-04.2002);

  • в марте 2002 года отстранен от должности на период расследования уголовного дела, в июне 2002 года арестован Следственным департаментом Министерства внутренних дел РК, в мае 2003 года приговорен к пяти годам лишения свободы условно с конфискацией имущества по обвинению в организации хищений государственного имущества;

  • советник генерального директора ЗАО «Dala Group» (2002-2004);

  • президент Союза Торгово-промышленной палаты РК (03.2005-07.2005);

  • президент ТПП РК, председатель президиума ТПП РК (07.2005-04.2007);

  • член, председатель правления объединения юридических лиц «Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» (с 2007, 09.2011-2013);

  • генеральный директор ТОО «ФПК «Беркут» (с 08.2009);

  • председатель правления Национальной палаты предпринимателей (с 09.2013).

Ранее на IX внеочередном съезде НПП «Атамекен» был избран председатель президиума Нацпалаты. Им стал Раимбек Баталов.

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