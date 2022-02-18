Раимбек Баталов возглавил НПП «Атамекен»

Голосование проходило на IX внеочередном съезде Нацпалаты.

Я хотел бы поблагодарить всех делегатов за доверие. Гарантирую, что приложу все усилия, чтобы мы вместе реформировали палату. Уверен, что мы вместе будем работать в новой палате. Давайте работать. Раимбек Баталов

Ранее данную должность занимал Тимур Кулибаев, который 17 января сложил с себя полномочия председателя президиума НПП РК «Атамекен».

Новость по теме Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы НПП «Атамекен»

17 февраля Раимбек Баталов был избран и.о. председателя президиума Нацпалаты.

Новость по теме Раимбек Баталов избран и.о. председателя президиума НПП «Атамекен»

Раимбек Баталов родился в ноябре 1970 года в Алматы.

Трудовой стаж:

управляющий директор металлургического комплекса «Риддер Инвест»;

руководитель химического комплекса «Новоджамбулский фосфорный завод»;

управляющий Тобольского элеватора, сахарного завода в Мерке, Шымкентской ТЭЦ-3;

основатель торговой фирмы «Раимбек», председатель Совета директоров холдинга «Raimbek» (с 1992).

Прочие должности: