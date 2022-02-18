Раимбек Баталов возглавил НПП «Атамекен»
Голосование проходило на IX внеочередном съезде Нацпалаты.
Я хотел бы поблагодарить всех делегатов за доверие. Гарантирую, что приложу все усилия, чтобы мы вместе реформировали палату. Уверен, что мы вместе будем работать в новой палате. Давайте работать.Раимбек Баталов
Ранее данную должность занимал Тимур Кулибаев, который 17 января сложил с себя полномочия председателя президиума НПП РК «Атамекен».
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17 февраля Раимбек Баталов был избран и.о. председателя президиума Нацпалаты.
Раимбек Баталов родился в ноябре 1970 года в Алматы.
Трудовой стаж:
управляющий директор металлургического комплекса «Риддер Инвест»;
руководитель химического комплекса «Новоджамбулский фосфорный завод»;
управляющий Тобольского элеватора, сахарного завода в Мерке, Шымкентской ТЭЦ-3;
основатель торговой фирмы «Раимбек», председатель Совета директоров холдинга «Raimbek» (с 1992).
Прочие должности:
председатель совета Форума предпринимателей Казахстана (2002);
руководитель Делового совета ШОС (2005);
член общественной палаты при Мажилисе РК (2007);
президент Федерации подводного спорта Казахстана (2009);
член Единого координационного совета под председательством премьер-министра РК, член Совета по предпринимательству при президенте РК (с 2010);
независимый эксперт Консультативного комитета по вопросам предпринимательства Евразийской экономической комиссии, Москва (с 2012);
председатель Совета директоров ENACTUS Казахстан (с 09.2015);
первый вице-президент Казахстанской федерации велоспорта (с 2015);
вице-президент Азиатской конфедерации велоспорта (с 03.2017);
член президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана, исполняющий обязанности председателя президиума НПП РК «Атамекен» (с 02.2022).