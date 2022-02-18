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Законодательство РК
11:14 18.02.2022

Раимбек Баталов возглавил НПП «Атамекен»

назначение Фото: atameken.kz
Новым председателем президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» избран Раимбек Баталов, передает Zakon.kz.

Голосование проходило на IX внеочередном съезде Нацпалаты.

Я хотел бы поблагодарить всех делегатов за доверие. Гарантирую, что приложу все усилия, чтобы мы вместе реформировали палату. Уверен, что мы вместе будем работать в новой палате. Давайте работать.Раимбек Баталов

Ранее данную должность занимал Тимур Кулибаев, который 17 января сложил с себя полномочия председателя президиума НПП РК «Атамекен».

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17 февраля Раимбек Баталов был избран и.о. председателя президиума Нацпалаты.

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Раимбек Баталов родился в ноябре 1970 года в Алматы.

Трудовой стаж:

  • управляющий директор металлургического комплекса «Риддер Инвест»;

  • руководитель химического комплекса «Новоджамбулский фосфорный завод»;

  • управляющий Тобольского элеватора, сахарного завода в Мерке, Шымкентской ТЭЦ-3;

  • основатель торговой фирмы «Раимбек», председатель Совета директоров холдинга «Raimbek» (с 1992).

Прочие должности:

  • председатель совета Форума предпринимателей Казахстана (2002);

  • руководитель Делового совета ШОС (2005);

  • член общественной палаты при Мажилисе РК (2007);

  • президент Федерации подводного спорта Казахстана (2009);

  • член Единого координационного совета под председательством премьер-министра РК, член Совета по предпринимательству при президенте РК (с 2010);

  • независимый эксперт Консультативного комитета по вопросам предпринимательства Евразийской экономической комиссии, Москва (с 2012);

  • председатель Совета директоров ENACTUS Казахстан (с 09.2015);

  • первый вице-президент Казахстанской федерации велоспорта (с 2015);

  • вице-президент Азиатской конфедерации велоспорта (с 03.2017);

  • член президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана, исполняющий обязанности председателя президиума НПП РК «Атамекен» (с 02.2022).

Динара Халдарова
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