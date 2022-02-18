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12:23 18.02.2022

Клубы казахстанских футболистов сыграли матчи в Лиге Европы

Футбол Зенит Лига Европы Фото: Instagram/zenit_spb
17 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с участием двух клубов, где играют казахстанские игроки, сообщает Zakon.kz.

Команда Нуралы Алипа – «Зенит» принимал в Санкт-Петербурге испанский «Бетис». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:2. Хозяева поля проигрывали уже к 18 минуте встречи с результатом 0:2. Свои возможности использовали Гвидо Родригес и Виллиан Жозе. Российский чемпион быстро сравнял счет благодаря Артему Дзюбе и Малкому. Но, мексиканский полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо в первом же тайме забил победный мяч. Ответная игра этих команд пройдет 24 февраля. Сам же Нуралы не играл, так ка не был заявлен на Лигу Европы.

Футбол Лига Европы Победа

Фото: Instagram/fc_sheriff

Также в качестве зрителя был и новичок молдавского клуба «Шериф» – игрок молодежной Казахстана Данил Анкудинов. В его отсутствии тираспольцы на своем поле переиграли португальскую «Брагу» – 2:0. Авторами голов стали Себастьян Тилль и Адама Траоре.

Результаты остальных матчей игрового дня в Лиге Европы:

«Боруссия» (Германия) – «Рейнджерс» (Шотландия) – 2:4.

«Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия) – 1:1.

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Реал Сосьедад» (Испания) – 2:2.

«Порту» (Португалия) – «Лацио» (Италия) – 2:1.

«Аталанта» (Италия) – «Олимпиакос» (Греция) – 2:1.

«Севилья» (Испания) – «Динамо Загреб» (Хорватия) – 3:1.

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