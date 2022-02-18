Клубы казахстанских футболистов сыграли матчи в Лиге Европы

Команда Нуралы Алипа – «Зенит» принимал в Санкт-Петербурге испанский «Бетис». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:2. Хозяева поля проигрывали уже к 18 минуте встречи с результатом 0:2. Свои возможности использовали Гвидо Родригес и Виллиан Жозе. Российский чемпион быстро сравнял счет благодаря Артему Дзюбе и Малкому. Но, мексиканский полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо в первом же тайме забил победный мяч. Ответная игра этих команд пройдет 24 февраля. Сам же Нуралы не играл, так ка не был заявлен на Лигу Европы.

Фото: Instagram/fc_sheriff

Также в качестве зрителя был и новичок молдавского клуба «Шериф» – игрок молодежной Казахстана Данил Анкудинов. В его отсутствии тираспольцы на своем поле переиграли португальскую «Брагу» – 2:0. Авторами голов стали Себастьян Тилль и Адама Траоре.

Результаты остальных матчей игрового дня в Лиге Европы:

«Боруссия» (Германия) – «Рейнджерс» (Шотландия) – 2:4.

«Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия) – 1:1.

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Реал Сосьедад» (Испания) – 2:2.

«Порту» (Португалия) – «Лацио» (Италия) – 2:1.

«Аталанта» (Италия) – «Олимпиакос» (Греция) – 2:1.

«Севилья» (Испания) – «Динамо Загреб» (Хорватия) – 3:1.

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