Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы

Фото: Instagram/atalantabc

6 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. Предлагаем вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день на Zakon.kz.

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы 6 марта: "АЗ Алкмар" – "Тоттенхэм" – 1:0;

"Фенербахче" – "Рейнджерс" – 1:3;

"Стяуа" – "Лион" – 1:3;

"Реал Сосьедад" – "Манчестер Юнайтед" – 1:1;

"Будё-Глимт" – "Олимпиакос" – 3:0;

"Аякс" – "Айнтрахт" Франкфурт – 1:2;

"Виктория Пльзень" – "Лацио" – 1:2;

"Рома" – "Атлетик" Бильбао – 2:1. Ответные встречи в этих парах состоятся 13 марта. Действующим победителем Лиги Европы является итальянская "Аталанта". В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий "Байер" со счетом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман. Ранее стало известно, что "Интер" одержал победу над "Фейеноордом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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