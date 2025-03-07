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Спорт

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы

Матч, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 06:34 Фото: Instagram/atalantabc
6 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. Предлагаем вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день на Zakon.kz.

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы 6 марта:

  • "АЗ Алкмар" – "Тоттенхэм" – 1:0;
  • "Фенербахче" – "Рейнджерс" – 1:3;
  • "Стяуа" – "Лион" – 1:3;
  • "Реал Сосьедад" – "Манчестер Юнайтед" – 1:1;
  • "Будё-Глимт" – "Олимпиакос" – 3:0;
  • "Аякс" – "Айнтрахт" Франкфурт – 1:2;
  • "Виктория Пльзень" – "Лацио" – 1:2;
  • "Рома" – "Атлетик" Бильбао – 2:1.

Ответные встречи в этих парах состоятся 13 марта.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская "Аталанта". В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий "Байер" со счетом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.

Ранее стало известно, что "Интер" одержал победу над "Фейеноордом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Аксинья Титова
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