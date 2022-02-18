Токаев расскажет об итогах расследования январских событий в Послании

Об этом на странице в Facebook написал Берик Уали.

Как сказал накануне в интервью Касым-Жомарт Токаев, вся информация будет опубликована, мы не будем ничего скрывать от народа. В настоящее время соответствующие органы проводят масштабные следственные действия, которые потребуют определенного времени, – отмечено в сообщении.

Новость по теме Это ответственное дело – Токаев о расследовании январской трагедии

Как подчеркнул президент, важнейший для нашего общества вопрос – верховенство закона.

Именно на основе этого правового принципа будет решаться вопрос об ответственности лиц, задержанных в ходе январских событий. Как известно, в отношении значительной части этих людей смягчена мера пресечения. Сотни людей уже отпущены из следственных изоляторов. Ведется работа по защите прав задержанных. По случаям неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов проводится расследование. Вместе с тем все, кто совершил серьезные преступления (убийства, изнасилования, грабежи, мародерство и др.), понесут наказание в соответствии с законом.

Напомним, президент в намеченном на середину марта Послании планирует представить свою программу политических реформ.

В дополнение хотел бы отметить, что вчерашнее интервью вызвало широкий интерес зрительской аудитории. Можно сказать, что оно уже стало главной темой на информационном пространстве нашей страны, его активно цитируют ведущие мировые агентства. Несмотря на сильную простуду, Касым-Жомарт Кемелевич сдержал свое обещание и не стал отменять беседу с журналистом национального телеканала, учитывая, насколько эта тема волнует наших соотечественников, – заключил пресс-секретарь президента.