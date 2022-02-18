«На чиле, на расслабоне» – конфликт астанчан с водителем автобуса попал на видео
Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике zhaloby_astana, конфликт между пассажирами и водителем автобуса №35 произошел 18 февраля утром.
Пассажиры разбили стекла в автобусе и остановили движение. Все началось с того, что они стали возмущаться по поводу очень медленной скорости, в то время как все очень торопятся на работу, – говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщается, пассажиры были возмущены тем, что их обогнали четыре автобуса.
Но водителя это не особо интересовало, и он продолжил движение «на чиле». В итоге произошла сильная давка и, не выдержав, разбилась дверь автобуса. Эта ситуация еще раз доказывает, что проблема с нехваткой автобусов стоит остро, и ее необходимо решить в ближайшее время, – отмечается в сообщении.
Пользователи сети под публикацией высказали различные мнения: некоторые обвинили пассажиров, другие – водителя, третьи назвали причину.
Кошмар.
Это говорит о том, что люди дикари.
Так торопились, что остановили автобус.
Надо увеличивать автобусы и все будет хорошо.
Все торопятся, но остановить и начать скандал время есть.
Куда мы катимся. Как можно лезть к водителю? Вы не боитесь, что он может начать нервничать и попадет в ДТП?
Господи, люди, ну слов нет. Если торопитесь на работу, выходите раньше, в чем проблема?
Автобусов как раз хватает, а вот водителей нормальных нет. Потому что работа водителя нелегкая, с 06:00 до 23:00, – написали они.
Но нашлись и те, кто посмеялся над ситуацией.
«Омикрон» виноват.
На чиле, на расслабоне, – посмеялись комментаторы.
В City Transportation Systems подтвердили, что инцидент произошел сегодня в 07:45.
На остановочном пункте «ул. Бозарал» при выходе из салона автобуса маршрута один из пассажиров без причины разбил стеклопакет передней двери и скрылся с места происшествия. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было принято заявление о принятии соответствующих мер по данному случаю.Пресс-служба ТОО «CTS»