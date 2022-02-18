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12:54 18.02.2022

«На чиле, на расслабоне» – конфликт астанчан с водителем автобуса попал на видео

нур-султан, жители, автобус, конфликт, видео Фото: Instagram/zhaloby_astana
В Нур-Султане пассажиры автобуса №35 возмутились медленной ездой водителя общественного транспорта, из-за чего между ними произошел конфликт, который сняли на видео, передает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике zhaloby_astana, конфликт между пассажирами и водителем автобуса №35 произошел 18 февраля утром.

Пассажиры разбили стекла в автобусе и остановили движение. Все началось с того, что они стали возмущаться по поводу очень медленной скорости, в то время как все очень торопятся на работу, – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, пассажиры были возмущены тем, что их обогнали четыре автобуса.

Но водителя это не особо интересовало, и он продолжил движение «на чиле». В итоге произошла сильная давка и, не выдержав, разбилась дверь автобуса. Эта ситуация еще раз доказывает, что проблема с нехваткой автобусов стоит остро, и ее необходимо решить в ближайшее время, – отмечается в сообщении.

Пользователи сети под публикацией высказали различные мнения: некоторые обвинили пассажиров, другие – водителя, третьи назвали причину.

  • Кошмар.

  • Это говорит о том, что люди дикари.

  • Так торопились, что остановили автобус.

  • Надо увеличивать автобусы и все будет хорошо.

  • Все торопятся, но остановить и начать скандал время есть.

  • Куда мы катимся. Как можно лезть к водителю? Вы не боитесь, что он может начать нервничать и попадет в ДТП?

  • Господи, люди, ну слов нет. Если торопитесь на работу, выходите раньше, в чем проблема?

  • Автобусов как раз хватает, а вот водителей нормальных нет. Потому что работа водителя нелегкая, с 06:00 до 23:00, – написали они.

Но нашлись и те, кто посмеялся над ситуацией.

  • «Омикрон» виноват.

  • На чиле, на расслабоне, – посмеялись комментаторы.

В City Transportation Systems подтвердили, что инцидент произошел сегодня в 07:45.

На остановочном пункте «ул. Бозарал» при выходе из салона автобуса маршрута один из пассажиров без причины разбил стеклопакет передней двери и скрылся с места происшествия. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было принято заявление о принятии соответствующих мер по данному случаю.Пресс-служба ТОО «CTS»
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