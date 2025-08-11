"Пошел отсюда!": в Алматы водитель автобуса напал на пассажира

В Алматы произошел конфликт в автобусе: водитель кинулся на пассажира, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространяют видео, на котором пассажир с включенной камерой делает водителю автобуса замечание из-за того, что тот во время управления использует мобильный телефон. В ответ водитель сказал: "А я что, разговариваю? ... Пошел отсюда". Затем он выбил телефон из рук молодого человека. А на остановке и вовсе вступил с ним в противостояние, заявив, что не поедет, пока пассажир не покинет автобус.

В описании к видео указано, что инцидент произошел 4 августа 2025 года около 9:00 утра.

"Я сел на 201-й маршрут на остановке "ул. Кошкарбаева" ("Алматы Арена") по Момышулы в южном направлении. На подъезде автобуса к остановке я заметил, что водитель разговаривал по телефону, приложив его к уху. Сев в автобус, оплатив за проезд и проехав несколько остановок, я видел, что водитель не перестает им пользоваться (периодически смотрел в экран, держа телефон в руке, что запрещено ПДД). К этому моменту автобус уже успел проехать четыре остановки и подъехал к остановке, предшествующей остановке "ЦОН". Все остальное зафиксировано на видео", – рассказал участник конфликта.

После инцидента он вызвал полицию и написал заявление. Водитель автобуса написал встречное заявление на него.

В полиции Алматы Zakon.kz рассказали, что по данному факту сотрудниками Управления местной полицейской службы Департамента полиции (ДП) проводится проверка.

"Личности участников установлены. Действиям водителя будет дана принципиальная правовая оценка с учетом требований законодательства", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП).

В "АлматыЭлектроТранс" тоже отреагировали на произошедшее.

"От лица компании мы приносим извинения пассажирам за неприятный инцидент. Безопасность на дороге – наш абсолютный приоритет. Водитель не должен пользоваться телефоном во время движения. Это неприемлемо. В свою очередь пассажиры не должны отвлекать водителя или провоцировать конфликт в салоне, поскольку это может поставить под угрозу жизнь и здоровье всех участников движения. У пассажиров всегда есть возможность направить жалобу или сообщение о нарушениях на официальный WhatsApp компании по номеру +7 708 630 1518, где каждое обращение фиксируется и рассматривается", – отметили в компании.

Там также добавили, что была проведена проверка ситуации и приняты меры в отношении водителя в соответствии с внутренними регламентами компании.

