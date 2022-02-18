Скончался экс-сенатор Александр Савченко

Всю свою сознательную жизнь Александр Савченко вносил вклад в развитие общества как политический и общественный деятель. Был понимающим, неравнодушным собеседником и невероятно скромным человеком, рассказали его друзья и коллеги.

Александр Георгиевич Савченко родился 30 марта 1951 года в городе Джамбуле (ныне Тараз). Среднее образование получил в школе №1 им. Ленина. В 1968 году поступил на вечернее отделение Джамбульского технологического института легкой и пищевой промышленности, который окончил, с перерывом на срочную службу в армии, в 1976 году. Одновременно с учебой началась его трудовая биография на кожевенно-обувном объединении, где Савченко работал до 1981 года.

Затем началась его деятельность в партийно-советских органах, органах государственного управления. За период с 1981 по 1995 год Александр Савченко работал:

инструктором организационного отдела Центрального райкома партии, заместителем заведующего отделом развития отраслей промышленности;

энергетики и транспорта Жамбылской областной администрации;

председателем Центрального районного комитета народного контроля, зампредседателя исполкома этого же района города Джамбула.

В 1991 году окончил Институт политологии и управления, получив специальность политолога, преподавателя общественно-политических дисциплин.

С 1991 по 1992 год занимал должность председателя Джамбульской городской плановой комиссии.

С 1992 по 1994 год являлся заместителем заведующего отделом развития отраслей промышленности, энергетики и транспорта Жамбылской областной администрации.

С февраля 1994 по ноябрь 1995 года — президент АО «Коммунмаш».

В ноябре 1995 года назначен замакима города Джамбула.

С 1997 по 2008 год был первым замакима Жамбылской области.

Почетный гражданин Жамбылской области.

Был депутатом Сената Парламента РК IV созыва от Жамбылской области, членом Комитета по экономическому развитию и предпринимательству.

За время работы в органах государственного управления отмечен рядом госнаград: орденом «Құрмет», орденом «Достык» ІІ степени, медалями «10 лет Независимости РК», «10 лет Конституции РК», «10 лет городу Астана» и медалью МЧС РК «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін», правительственными и государственными медалями РК, Почетной грамотой совета МПА СНГ, нагрудным знаком Первого Президента РК «Алтын барыс».

Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Георгиевича Савченко.