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Законодательство РК

Скончался бывший сенатор Оналбек Сапиев

Скончался бывший депутат Оналбек Сапиев, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 19:00 Фото: Zakon.kz
Экс-депутат Сената Парламента РК Оналбек Сапиев умер на 80 году жизни, сообщает Zakon.kz.

Оналбек Сапиев родился 11 января 1944 года в селе Узгент Кызыл-Ординской области. Окончил  Усть-Каменогорский педагогический институт (1969) по специальности  преподаватель трудового обучения и физики. А также Высшую комсомольскую школу при Центральном комитете Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (1971) и Академию общественных наук при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза (1981-1983) по специальности политолог.

Работал, начиная с чабана в колхозе, а затем стал секретарем Восточно-Казахстанского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (04.1971-05.1973); ответорганизатором Центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (05.1973-09.1977); первым секретарем Кзыл-ординского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (09.1977-09.1981); инструктором Кзыл-ординского обкома Комитета партийного контроля (1983); председателем Сырдарьинского райисполкома (1983-1985); первым секретарем Джалагашского райкома Комитета партийного контроля (08.1985-04.1987); секретарем Кзыл-ординского обкома Комитета партийного контроля (04.1987-10.1991); советником Председателя Кзыл-ординского СНД (1991); главой администрации, Аким Сырдарьинского района Кзыл-ординской области (01.1992-08.1997); советником акима Кызылординской области (08.1997-12.1997)

Был в свое время депутатом Сената Парламента Республики Казахстан первого, второго, третьего созывов от Кызылординской области, членом Комитета по международным делам, обороне и безопасности, член группы сотрудничества с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Сенатом Французской Республики, с Консультативным Советом (Мажилис Шура) Королевства Саудовская Аравия; Член постоянного Комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды (12.1997-30.07.2008). И наконец заместителем председателя Комитета партийного контроля Народно-демократической партии "Нур Отан" (12.2008-07.2012).

Имел множество государственных и международных наград, премий, почетных званий, в том числе орден "Барыс" ІІІ степени (15.12.2008).

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