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14:33 18.02.2022

В Алматы Lada вылетела на встречку и повредила два автомобиля

авария в Алматы Фото: Zakon.kz
Водитель ВАЗ 21099 на улице Яссауи совершил ДТП, во время которого пострадали два автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль двигался в северном направлении и по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где по счастливой случайности никого не оказалось. Он пересек ее и врезался в стоящую на обочине Chevrolet Nexia – курьера Яндекс-такси. Затем въехал в BMW 7 серии и опрокинулся на бок.

BMW от удара по инерции откинуло назад в припаркованный Mitsubishi Pajero.

авария в Алматы

Фото: Zakon.kz

ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП водитель Lada не пострадал. После осмотра бригады скорой помощи выяснилось, что медицинская помощь ему не нужна.

ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Водитель Nexia рассказал, что он только что приехал на заказ и стоял в двух метрах в его ожидании на тротуаре. И вдруг позади услышал мощный удар, увидел, как Лада врезалась в его автомобиль, потом в BMW и опрокинулась.

Таким образом, автомобиль спас своего владельца от удара неуправляемой машины.

ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Сам водитель Lada сначала сказал, что он уснул за рулем, затем стал утверждать, что была неисправность авто по ходовой части и у него вырвало гранату, из-за чего он потерял управление и автомобиль выбросило на встречку.

авария в Алматы

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, выясняют все обстоятельства ДТП.

ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

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