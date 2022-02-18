Умер народный артист России Геннадий Юхтин

Юхтин известен по ролям в таких фильмах, как «Весна на Заречной улице», «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон», «Жаворонок», «Братья Карамазовы», «Чужая родня» и многих других.

Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Геннадий Юхтин умер, – сказал собеседник агентства.

В начале февраля Юхтина госпитализировали с ковидом в одну из столичных клиник. После стабилизации состояния артиста выписали домой, но 15 февраля его вновь забрали в больницу.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. Потерял родителей в 10 лет и стал сиротой, воспитывался в детском доме.

Юхтин окончил ВГИК, где учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году пополнил труппу Театра-студии киноактера.