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14:36 18.02.2022

Умер народный артист России Геннадий Юхтин

смерть артиста Фото: kino-teatr.ru
Советский и российский актер Геннадий Юхтин скончался в больнице. Ему было 89 лет, сообщает Zakon.kz.

Юхтин известен по ролям в таких фильмах, как «Весна на Заречной улице», «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон», «Жаворонок», «Братья Карамазовы», «Чужая родня» и многих других.

Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Геннадий Юхтин умер, – сказал собеседник агентства.

В начале февраля Юхтина госпитализировали с ковидом в одну из столичных клиник. После стабилизации состояния артиста выписали домой, но 15 февраля его вновь забрали в больницу.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. Потерял родителей в 10 лет и стал сиротой, воспитывался в детском доме.

Юхтин окончил ВГИК, где учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году пополнил труппу Театра-студии киноактера.

В 1976 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году – народного артиста РФ (за большие заслуги в области киноискусства). В 2008 году ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Анастасия Московчук
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