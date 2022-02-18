Умер народный артист России Геннадий Юхтин
Юхтин известен по ролям в таких фильмах, как «Весна на Заречной улице», «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон», «Жаворонок», «Братья Карамазовы», «Чужая родня» и многих других.
Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.
Геннадий Юхтин умер, – сказал собеседник агентства.
В начале февраля Юхтина госпитализировали с ковидом в одну из столичных клиник. После стабилизации состояния артиста выписали домой, но 15 февраля его вновь забрали в больницу.
Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. Потерял родителей в 10 лет и стал сиротой, воспитывался в детском доме.
Юхтин окончил ВГИК, где учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году пополнил труппу Театра-студии киноактера.
В 1976 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году – народного артиста РФ (за большие заслуги в области киноискусства). В 2008 году ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.