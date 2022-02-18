В «Отбасы банке» рассказали о процессе получения субсидий на оплату арендного жилья

А именно: - инвалиды 1 и 2 групп; - семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями; - дети-сироты; - многодетные семьи.

Претендент на субсидирование должен будет зарегистрироваться на портале otbasybank.kz (маркетплейс «Баспана маркет»). Сделать это можно будет с помощью ЭЦП. Поэтому гражданам заранее нужно получить ее или проверить актуальность действующей электронной цифровой подписи.

После регистрации на портале претендент на субсидирование заполняет типовое заявление на назначение ему выплат и находит подходящую квартиру или дом. Договор аренды составляется на портале по типовой форме в автоматическом режиме. Его там же, на платформе, подписывает претендент на субсидирование (арендатор) и арендодатель.

Другие документы, такие как удостоверения личности, свидетельства о заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении детей, справки о наличии или отсутствии жилья, сведения о прописке и доходах, «Отбасы банк» будет проверять самостоятельно за счет интеграции с базами данных госорганов. После проверки всех данных о претенденте на субсидирование мы поможем открыть счет. На него заявитель должен будет перевести свою половину стоимости аренды. После этого «Отбасы банк» добавляет оставшиеся 50 процентов, и уже общую сумму в размере 100 процентов мы перечислим на счет арендодателя, – пояснила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

Арендное жилье казахстанские семьи будут искать самостоятельно. При расчете его стоимости нужно учитывать несколько факторов. Они изложены в правилах назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде. Согласно им, цена за 1 кв. м. аренды жилья сформирована на основе ежегодного уровня МРП и определенного коэффициента области или города.

Также правилами определен предельный размер арендуемого дома или квартиры. Для семьи из 1-3 человек площадь жилья не должна быть более 40 кв. м, для семьи из 4-5 человек – не более 60 кв. м, для семьи из 6 и более человек – не более 80 кв. м. Если жилье будет большей площади, то разницу арендатор оплачивает самостоятельно.

Например, для жителей Алматы стоимость 1 кв. м жилья определена на уровне 2759 тенге. Соответственно, семья из трех человек может найти себе арендное жилье стоимостью в пределах 110 тысяч тенге.

Выплачивать субсидии по аренде жилья «Отбасы банк» будет ежемесячно в течение срока действия договора аренды. Его можно будет расторгнуть раньше срока и заключить договор с новым арендодателем. Тогда процесс заявки на портале otbasybank.kz запускается снова.

«Отбасы банк» будет ежегодно мониторить получателей субсидий на их соответствие условиям и ежемесячно мониторить платежную дисциплину. А местные акиматы не реже одного раза в квартал будут проверять арендное жилье и тех, кто там проживает.

Правила назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, запрещают арендовать жилье у близких родственников, бывших супругов и у родственников супругов, а также пересдавать это жилье.

Напомним, что размер совокупного дохода семей, претендующих на субсидии по аренде за последние 6 месяцев на каждого члена семьи, не должен превышать величину одного прожиточного минимума (1 ПМ=36 018 тенге).