11 человек пропали с загоревшегося парома в Ионическом море

Суда с эвакуированными прибудут в греческий порт Корфу, где будут проведены тщательная проверка и подсчет всех тех, кто числился в списках людей, находившихся на борту, сообщает «Известия».

Уточняется, что пострадавших ожидают бригада скорой помощи и врачи больниц, а также команда работников гражданской защиты региона Ионических островов.

По данным от капитана парома, на борту находились 290 человек (239 пассажиров и 51 член экипажа), а также 25 легковых и 153 грузовых автомобиля. Спасатели сообщили, что 278 человек были эвакуированы на судах, направляющихся в порт Корфу, а один пассажир был доставлен на катере в больницу с проблемами дыхания.

О возгорании судна Euroferry Olympia у берегов Греции в Ионическом море стало известно рано утром 18 февраля. Лайнер шел по маршруту Игуменица – Бриндизи и в момент возникновения пожара находился в Эрейкусе. Предположительно очаг возгорания был на палубе третьего этажа. Капитан запросил эвакуацию корабля. К месту происшествия немедленно прибыли три корабля береговой охраны, буксиры и плавсредства.

По предварительным сведениям портовых властей, на пароме Euroferry Olympia в основном находились итальянцы и греки.