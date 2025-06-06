Пропавший в Венесуэле самолет найден в Карибском море

В Карибском море обнаружены обломки легкомоторного самолета, ранее пропавшего в Венесуэле, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации страны (INAC).

Самолет Citation C500 исчез с радаров вечером 3 июня 2025 года вскоре после вылета из международного аэропорта Майкетия в Каракасе. Он направлялся на остров Маргарита. На борту находились два пилота и три пассажира.

"Сотрудники Управления водной полиции (DPEA) обнаружили части самолета, который исчез после взлета во вторник, 3 июня, из международного аэропорта Симона Боливара в Майкетии (Ла-Гуайра)", – сообщает FL360aero.

Уже на следующий день спасатели нашли в море части фюзеляжа, спасательные жилеты, а также останки и документы членов экипажа. Поисково-спасательная операция все еще продолжается.

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