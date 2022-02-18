Казахстанский конькобежец Денис Кузин объявил о завершении карьеры

Как отмечено на сайте Olympic.kz, на Играх-2022 он стал участником соревнований на дистанции 1000 метров.

Никаких комментариев у меня нет. Единственное, я хотел бы извиниться перед всем народом Казахстана, перед всеми друзьями, знакомыми, перед теми, кто сегодня болел за меня и поддерживал. Сказать честно, не знаю, что произошло на дистанции, почему показал такой результат. Нет оправданий. Знаю одно, что выступил очень плохо. Особенно для своего последнего старта в карьере. Были планы закончить карьеру на чемпионате мира по спринтерскому многоборью. Но, если судить по сегодняшнему бегу, это был мой последний старт, – заявил спортсмен.

По его словам, «сложно говорить, что будет дальше».

Необходимо закончить, смотреть на перспективы. Страшно. 23 года в спорте – мало что умеешь. Буду смотреть, что делать дальше, – заключил Кузин.

Стоит отметить, что для Дениса Кузина ОИ в Пекине четвертые в карьере.