О завершении карьеры объявил казахстанский призер Олимпиады

Казахстанский борец вольного стиля, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в Токио Нурислам Санаев объявил о завершении карьеры, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Instagram накануне, 22 августа 2024 года.

"Многие спрашивают меня, вернусь ли я на ковер. Друзья, это вопрос, который я сам себе задавал не раз. Я всегда знал, что этот день наступит, и всегда боялся его прихода. Осознание того, что однажды придется сказать: "Все, я завершил", казалось тяжелым и неминуемым. И вот теперь, когда этот момент настал, я долго думал... Ведь вся моя жизнь была неразрывно связана с борьбой, и я с трудом представляю себе жизнь вне этого мира", – написал Нурислам Санаев.

Спортсмен подчеркнул, что с самых малых лет борьба была его главным спутником и наставником, научила "быть стойким в спорте и жизни".

"Более 20 лет я отдал этому делу, и борьба, в свою очередь, дала мне гораздо больше, чем просто медали и титулы. Она подарила мне настоящих друзей, верных товарищей, поддержку фанатов и общественное признание. Обо всем этом я в детстве даже не мечтал. Теперь впереди меня ждут новые вызовы, и я готов попробовать свои силы в чем-то новом. Чтобы развеять все дальнейшие сомнения и вопросы, сегодня я официально объявляю о завершении своей спортивной карьеры". Нурислам Санаев

Борец с сожалением отметил, что "не смог уйти так, как мечтал – прощаясь на ковре, чувствуя под ногами эту знакомую шероховатую поверхность, благодарить болельщиков лицом к лицу, обнять соперников и друзей".

"Я хочу выразить свою искреннюю благодарность всем, кто был со мной на этом пути. Тренерам, которые делились своими знаниями и верили в меня; борцам, которые были рядом на ковре и за его пределами; массажистам, врачам, администраторам, журналистам, меценатам – всем, кто поддерживал меня в этой долгой и нелегкой дороге". Нурислам Санаев

Особую благодарность он выразил всем болельщикам, которые вдохновляли "на победы и помогали преодолевать трудности".

"Спасибо тебе, борьба. За все уроки и опыт, за смех и слезы, за те моменты, когда я чувствовал себя на вершине мира, и за те, когда приходилось собрать волю в кулак. Ты позволила мне осуществить мечты, и теперь я ухожу с чувством глубокого удовлетворения и благодарности. Жизнь – это тоже борьба, и я готов встретить ее новые вызовы с тем же духом и решимостью, которые ты во мне воспитала", – заключил Нурислам Санаев.

5 августа 2021 года Нурислам Санаев одержал уверенную победу над представителем Болгарии Георгием Вангеловым и стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио.