Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 19 февраля

Практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. Лишь на крайнем западе республики будет перемещаться ложбина циклона – ожидаются осадки (дождь и снег) и гололед. Местами по республике ожидается туман, на юге, юго-востоке – усиление ветра. РГП «Казгидромет»

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке, в горных районах региона – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере региона – туман.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается туман.

На севере Туркестанской, Актюбинской, северо-западе Атырауской, западе, севере Костанайской области ожидается туман.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в выходные.